20 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1965) родился КУЛЖАНОВ Гани Абдуалиевич — казахский актер кино и театра, телеведущий, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.

Фото: teatrkukol.kz

Уроженец Кызылординской области. Окончил Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского.

В 1987–1991 годы обучался на актерском отделении Государственного Института театра и кино у народной артистки СССР, профессора Шолпан Жандарбековой и народного артиста Казахстана Тлектеса Мейрамова.

В 1990 по 2007 годы — артист Казахского государственного академического театра драмы имени М. О. Ауэзова. В 2007 году актер был приглашен в Казахский музыкально–драматический театр имени К. Куанышбаева, а спустя несколько месяцев ему была поручена организация нового театра в столице.

В 2007–2013 годы — директор столичного «Жастар театры». С 2013 года — актер «Жастар театры».

В 1990 году был принят в труппу Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова. Первую роль молодой актер сыграл в спектакле «Қош, махаббат!» по пьесе М. Макатаева. В дальнейшем творческая биография артиста пополнилась ролями классического и современного репертуара. Среди наиболее удачных и полюбившихся зрителям с полным правом можно отнести Гортензио в «Укрощении строптивой» У. Шекспира, Мусабая в «Акбилек» Ж. Аймауытова, Субэдей в «Чингизхане», Абилмансур в «Аблайхане» А. Кекильбаева, Эрика Кламрота в «Перед закатом солнца» Г. Гауптамана, Омара в «Старшей сестре» Д. Исабекова и другие.

В 1998 году за исполнение роли Кумара в спектакле «Ангел с дьявольским лицом» Р. Мукановой артист был удостоен звания лауреата премии Союза молодежи Казахстана.

Сейчас на счету артиста — более 50 театральных ролей.

50 лет назад (1975) родилась АСЫЛОВА Бибигуль Амангельдиновна — советник Премьер-министра Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родилась в Кокчетавской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, экономист (1996).

Трудовая деятельность: специалист 1 категории, ведущий специалист Кокшетауского областного финансового управления (1996-1997); ведущий, главный специалист Северо-Казахстанского областного финансового управления (1997-1998); ведущий, главный экономист отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998-2001); начальник отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов РК (2002-2002); начальник управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2004); директор департамента экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта РК (2004-2007); директор департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике (2007-2009); директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2009-2010); директор департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010); директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК (2010-2013); директор департамента планирования бюджетных программ социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); директор департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов (2014-2016); вице-министр образования и науки РК (2016-2022)

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями.

49 лет назад (1976) родился ЖАЗЫКБАЕВ Шайх-Хасан Сатаркулулы — заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Мойынкумском районе Жамбылской области. Окончил Пензенское военное артиллерийское инженерное училище им. Н. Н. Воронова г. Пенза РФ, специальность «Инженер по тепловым и импульсным машинам» (1999); Национальный университет обороны, «Военное и административное управление» (2013); Военную академию Генерального штаба ВС РФ г. Москвы, специальность «Национальное безопасность и оборона государства» (2019).

Трудовая деятельность: помощник начальника службы РАВ войсковой части 74261 (1999-2004); командир роты войсковой части 28079 (08.2004-03.2006); командир группы обеспечения инженерно-саперного отряда (специального назначения) Казахстанского миротворческого батальона «Казбат» войсковой части 89427 (03.2006-01.2007); заместитель командира Казахстанского миротворческого батальона «Казбат» войсковой части 89427 (01.2007-05.2008); начальник штаба — заместитель командира батальона войсковой части 28079 (05.2008-06.2008); командир Казахстанского миротворческого батальона войсковой части 28079 (06.2008-06.2013); первый заместитель командира — начальника штаба войсковой части 61993 (06.2013-09.2013); командир войсковой части 61993 (09.2013-12.2016); заместитель командующего (по боевой подготовке) — начальника управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками (12.2016-08.2017); начальник штаба — первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2019-2021); командующий войсками регионального командования «Астана» (2021-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

37 лет назад (1988) родился ОМАРОВ Марат Талгатович — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Семей. Окончил Британскую школу Buckswood School программа GCSE (2005); Британский колледж Buckswood School программа A-Level (2007); Британский Университет Йорка по программе «Болашақ» (2010); Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), магистратура (2011).

Трудовая деятельность: советник Министра экономического развития и торговли (в последующем — экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014); заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016); управляющий директор АО «Казахтелеком» (2016-2017); председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», после трансформации — председатель правления АО «QazTech Ventures» (входит в структуру АО НУХ «Байтерек») (2017-2019); управляющий директор — член правления холдинга «Байтерек» (2019-2020); заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (2020-2022).

На занимаемой должности — с 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

Также в этот день родились:

134 года назад (1891-1938) родился КУДЕРИН Жумахан Маусымбайулы — общественно-политический деятель, один из первых казахских ученых-агрономов.

Фото: vk.com

Уроженец города Аягоза Восточно-Казахстанской области. Окончил Коксускую сельскохозяйственную школу (город Капал) и Среднеазиатский государственный университет. Участвовал в борьбе с эпидемией холеры, в проведении земельно-водной реформы, работал в Особой комиссии ТурЦИК по возврату казахов-беженцев из Китая, организовывал школы в аулах. При его участии 6 тысяч семей вернулись на родину. Одновременно с учебой в Среднеазиатском государственном университете преподавал на различных курсах, в Особой комиссии ВЦИК по землеустройству Казахстана и Кыргызстана, в Институте почвоведения и геоботаники. В 1930 году был арестован и выслан на 5 лет в Воронежскую область. В 1937 году снова арестован, в 1938 году расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Основные направления научной деятельности: культура земледелия и животноводства. Автор учебника «Өсімдіктану, оқу құралы», «Қой мен оның жүні», «Қант қызылшасы», этнографического и биологического трактата «Виды змей в Средней Азии».

Его именем названа улица в Алматы.

102 года назад (1923-2014) родился БАЛМУХАНОВ Саим Балуанович — радиолог-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Актюбинской области. Окончил Алматинский медицинский институт, аспирантуру Института хирургии Академии наук Казахстана.

Трудовая деятельность: работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отделом Института хирургии Академии наук Казахстана, заведующим кафедрой Алматинского медицинского института, заместителем директора Института краевой патологии Минздрава, заместителем директора Института онкологии и радиологии. С 1996 года — почетный директор Института онкологии и радиологии.

За вклад, внесенный в дело борьбы за безъядерный мир, удостоен в 1997 году почетного звания лауреата Международной премии мира (Япония). Общество радиобиологов России наградило С. Б. Балмуханова памятной медалью имени Н. В. Тимофеева-Ресовского.

Разработанные академиком С. Балмухановым и его учениками новые методы лучевой терапии с применением гипоксических радиомодификаторов и внутриопухолевой радиосенсибилизации внедрены и применяются в онкологических центрах СНГ, Англии, Швейцарии, Франции, Индии, Японии, Перу, Китае и Монголии.