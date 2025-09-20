20 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День HR-менеджера

Отмечается в третью среду сентября в странах СНГ. Праздник имеет неофициальный статус. Он посвящен сотрудникам, которые ищут, обучают, ведут учет кадров, разрабатывают перечень должностных инструкций. В этот день в компаниях устраивают праздничные корпоративы. Отличившихся HR-менеджеров благодарят за работу и награждают.

Всемирный день риса

Интернациональный праздник был утверждён в 2004 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций. Этот же год был объявлен Международным годом риса.

До сих пор считается, что рис — это своеобразный подарок от Старого Света Новому. На Земле насчитывается больше 10 000 разновидностей этой крупяной культуры. Выращивают рис и в Казахстане.

СОБЫТИЯ

В 1913 году в Семипалатинске появились первые казахстанские футбольные команды: ССК, «Олимп», «Ласточка», «Орлята» и «Ярыш». В составе ФК «Ярыш» выступал прославившийся впоследствии далеко за пределами Казахстана литератор, этнограф и поэт Мухтар Ауэзов (1897-1961).

В 2001 году в Караганде открыт уникальный этнопарк общей площадью 36 га, представляющий собой Карагандинскую область в уменьшенном масштабе. На его территории расположились оригинальные павильоны городов и районов региона, горы Каркаралы и озеро Балхаш.

В 2002 году в Казахстане была учреждена должность Уполномоченного по правам человека, осуществляющего наблюдение за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, наделенного в пределах своей компетенции полномочиями принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

В 2010 году мужская сборная Казахстана по теннису впервые в своей истории завоевала путевку в мировую группу Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса — это международный теннисный турнир, который является крупнейшим соревнованием среди мужских сборных команд.

В 2010 году в Тараз поступили книги 30-томника, изданного к 100-летнему юбилею Бауыржана Момышулы. 30-томник издан в рамках программы «Увековечение памяти деятелей государства». В него вошли рукописи, находящиеся в Государственном архиве Казахстана, в частных архивах, выступления Б. Момышулы, его интервью, лекции, дневниковые записи.

В 2010 году была достигнута договоренность об установлении мемориальной доски на доме № 14 по Покровскому бульвару в Москве, где жил в 1931–1934 гг. известный партийный и государственный деятель, один из организаторов Советской власти в Средней Азии и Казахстане, заместитель председателя Совнаркома РСФСР Турар Рыскулов (1894-1938).

В 2013 году начал вещание новый отечественный телеканал «Туран-ТВ» — первый казахстанский телеканал, посвященный активному образу жизни и увлекательному outdoor-отдыху, в формате которого ключевыми посланиями для аудитории являются пропаганда культуры здоровья, спорта, популяризация внутреннего туризма, повышение уровня культуры населения по отношению к природным богатствам нашей страны.

В 2016 году казахстанский скрипач Ержан Кулибаев вошел в тройку победителей на международном фестивале «Джеордже Энеску» в заключительном концерте, на сцене Румынского Атенеума, на котором он исполнил оперу № 36 Чайковского в Ре мажор.

В 2016 году впервые казахстанский военный наблюдатель в Миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) подполковник Аскар Кожагалиев приказом командующего MINURSO был назначен командиром базы военных наблюдателей ООН в миссии Аусард.

Зона ответственности Аусард составляет 43 000 кв. км и является одной из самых больших по территории после Оум дрега. Она расположена в южной части Западной Сахары, на восточной стороне Берма на территории, подконтрольной Королевской армии Марокко.

В 2017 году казахстанский борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную медаль летних Олимпийских игр 2008 года, которая была присуждена ему Международным олимпийским комитетом (МОК) после пересмотра результатов соревнований в связи с перепроверкой допинг-проб. Олимпийская медаль борцу была вручена генеральным секретарем НОК РК Данияром Абулгазиным.

В 2018 году впервые в истории нашей страны на мировой арт-сцене в Лондоне показали широкомасштабный проект «Фокус — Казахстан». Международные зрители смогли увидеть отечественные творения изобразительного и современного искусства, начиная с 30-х годов ХХ века до наших дней.

В 2018 году в Казахстане в рамках государственно-частного партнерства частной медицинской организацией была приобретена новая модель тандемного масс-спектрометра, который будет доступен для всего детского населения республики.

Казахстан — был первой страной в мире, где зарегистрирована новая модель тандемного масс-спектрометра, которая позволяет проводить диагностику 49 наследственных, очень тяжелых болезней обмена по одному пятну крови.

В 2019 году в Алматы открылась улица известного государственного и общественного деятеля, народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева. В год 80-летия писателя бывшая улица Каблукова получила его имя.

В 2019 году в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония открытия офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, выступая на церемонии, назвал событие историческим моментом, сказав, что с открытием офиса в Будапеште Тюркский совет вырос и укрепился.

В 2020 году военнослужащие Сил специальных операций ВС РК совершили восхождение на пик Абая, находящегося в отроге хребта Заилийского Алатау на высоте 4010 метров, на котором была установлена памятная мраморная плита от имени Вооруженных Сил. Акция была приурочена к юбилею великого казахского мыслителя, писателя и общественного деятеля Абая.

В 2022 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В 2024 году в рамках 57-й сессии Совета ООН по правам человека при поддержке Постоянного представительства Казахстана при Отделении ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека состоялась панельная дискуссия «Качественное образование во имя мира и терпимости для каждого ребёнка». Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Алуа Надиркулова обозначила роль образования как ключевого инструмента для обеспечения мира и стабильности общества по всему миру, поделилась опытом по репатриации и реинтеграции казахстанских детей из зон конфликтов в Сирии и Ираке.

В 2024 году малыш голубого барана появился на свет в зоопарке Шымкента. Эти животные находятся на грани исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. Голубой баран редко встречается в коллекциях европейских зоопарков, и поэтому рождение детеныша этого вида в Шымкентском зоопарке — большая радость. Детеныш родился весом более полутора килограммов. Голубой баран обитает в Гималаях Непала, Китая, Пакистана и Индии. Он способен свободно перемещаться по открытым склонам и густым травянистым плато на высоте 2500-2600 метров.