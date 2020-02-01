20 семей отпразднуют новоселье в Казыгуртском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области региональная программа «Қамқорлық» активно реализуются в Келесском, Жетысайском, Мактааральском, Сарыагашском, Толебийском, Тюлькубасском, Арысском, Сайрамском, Ордабасинском, Байдибекском районах, а также городах Туркестан и Кентау., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В рамках стартовавшего проекта в Казыгуртском районе до конца года 20 семей, не имеющих собственного жилья, отпразднуют новоселье. С этой целью местные власти проводят переговоры со спонсорами.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил ряд важных социальных задач. Одна из них - всесторонняя социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей. В соответствии с поручением Президента страны, по инициативе акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в регионе стартовал проект «Қамқорлық».

С начала реализации данной программы уже около 700 семей получили всестороннюю помощь. Согласно новому проекту, направленному на оказание дополнительной социальной поддержки, помощь получат 1534 семьи или 6643 человек, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели выделят средства из местного бюджета в размере 1,6 млрд тенге.

В соответствии с поручением акима области, в рамках программы малообеспеченные семьи получают дополнительную помощь. Сегодня их обеспечивают необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, а граждан, не имеющих специальностей, направляют на переобучение с последующим трудоустройством.

Стоит отметить, в реализации этого благотворительного проекта принимают участие представители местных исполнительных органов, депутаты всех уровней, руководители первичных партийных организаций и индивидуальные предприниматели, волонтеры и спонсоры. В настоящее время в районах проводится обход каждого дома, где отдельно знакомятся с текущей ситуацией.