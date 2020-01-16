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20-сантиметровую опухоль удалили новорожденному в Алматы

16 Января 2020 15:53
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20-сантиметровую опухоль удалили новорожденному в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели уникальную операцию новорожденному, тем самым спасли ему жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города, медики Центра детской неотложной медицинской помощи провели операцию новорожденному с врождённым диагнозом «Крестцово-копчиковая тератома».

Такие опухоли у новорожденных встречаются крайне редко, в основном, не злокачественные и при условии успешного удаления имеют хороший прогноз.

«В нашем случае у малыша опухоль достигала больших размеров 20 на 20 см. Размер образования превышала массу и размера самого ребенка. Тем самым необходимо было провести экстренное вмешательство, так как образование сдавливает окружающие органы, в основном прямую кишку и уретру. В итоге происходит нарушение функций тазовых органов. Также была угроза разрыва опухоли, что могло привести к угрозе для жизни», - рассказал заведующий отделением гнойной торакальной хирургии Мырзахмет Саматбек.

Как отметил М. Саматбек, сроки проведения операций с таким диагнозом исчисляются от размера опухоли. Если опухоль не несет никакого осложнения, то хирургическое вмешательство можно провести в течение полугода с рождения, так как в более взрослом возрасте ребенок лучше переносит операцию и наркоз. Но, по словам хирурга дальше шести месяцев откладывать операцию тоже нельзя, так как она может перейти в злокачественную стадию.

Операция длилась около двух часов под общим наркозом и прошла успешно. На сегодня малыш уже выписан из стационара.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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