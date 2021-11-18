20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по состоянию на 00:00 часов 18 ноября в горных районах выпало 20 сантиметров снега, в предгорных районах – 10-15 сантиметров, в городе - 5-7 сантиметров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления жилищной политики города, с начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2100 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», мест общего пользования.

В верхней части города организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. С 21:00 часа производится вывоз снега. Вывезено 230 кубометров.









В ночной период задействовано 491 единица спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей и 423 дорожных рабочих.

С утра 18 ноября запланирован выход 554 единиц спецтехники и около 1500 дорожных рабочих.

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.









По прогнозу «Казгидромета» выпадение снега завершится до утра 18 ноября. Температура воздуха ночью - 2, - 4 градуса, днем 18 ноября – 0, - 2.

Напомним, осадки в виде метели и сильного ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 18 ноября.