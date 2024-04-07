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    01:12, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    20 пострадавшим от паводка семьям развезли гуманитарную помощь акмолинские волонтеры

    помощь, волонтеры
    Фото: МРЦ Акмолинской области

    Для оказания помощи пострадавшим от паводка в Акмолинской области ведется сбор гуманитарной помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Молодежно-ресурсного центра Акмолинской области, в регионе при поддержке ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan начал работу фронт-офис «Центр поддержки волонтеров» совместно с Национальной волонтерской сетью Республики Казахстан по оказанию помощи пострадавшим от паводка акмолинцам.

    — Мы открыли пункт приема гуманитарной помощи совместно с филиалом общественного объединения «Красный Полумесяц Казахстана» по Акмолинской области. Мы собираем там не денежные средства, а одежду, предметы гигиены и другие самые необходимые вещи. Одежда должна быть чистой или новой, — отметил и. о. руководителя фронт-офиса «Центра поддержки волонтеров» Дидар Хамзин.

    Кроме того, на выделенные деньги были закуплены продукты питания, бытовая химия, гигиенические принадлежности и т. д. Гуманитарнe. помощь развезли 20 пострадавшим семьям.

    помощь, волонтеры
    Фото: МРЦ Акмолинской области
    помощь, волонтеры
    Фото: МРЦ Акмолинской области
    помощь, волонтеры
    Фото: МРЦ Акмолинской области
    помощь, волонтеры
    Фото: МРЦ Акмолинской области

    Как сообщалось, в Акмолинской области 11 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Доставка продуктов и медикаментов к населению осуществляется на специальной технике.

    Акмолинские медики навестили пациентов из отрезанного паводком села.

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Общество Волонтеры Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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