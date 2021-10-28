20 объектов построят на территории городища Сарайшык в Атырау
«По плану на территории комплекса будет построено около 20 объектов. При этом будут привлечены специалисты из различных отраслей. Особо хочу отметить передвижной плавучий мост через реку Урал. В записках Ибн Баттуты упоминается легенда об «Орда базаре» на территории Сарайшыка. Поэтому очень важно развивать это священное место в качестве торгового центра. Сегодня в музейном фонде Сарайшыка хранятся 4 600 экспонатов, из которых выставлены на обозрение только 400. В связи с этим есть основание для строительства нового музея «Алтын Орда», - сообщил Махамбет Досмухамбетов.
Также глава региона отметил, что в свое время Сарайшык был центром ремесел. И сейчас в регионе насчитывается около 200 мастеров-прикладников. И это означает, что есть возможность возродить традиционные ремесла.
«Сарайшык славился и своим великолепным садом. Променад Гулистан, который протянется вдоль комплекса, подарит возможность окунуться в атмосферу тех далеких времен. Прогулки на территории комплекса на лошадях, верблюдах и по реке Урал на «золотой лодке» воплотятся в проекте, который пробудит массовый интерес к истории золотоордынского города. Также здесь будут проводиться национальные игры и культурно-массовые мероприятия, ориентированные на этнокультуру нашего народа. Планируется привлекать к этим проектам малый и средний бизнес. Сейчас количество посетителей мемориального комплекса Сарайшык достигает почти 20 тысяч. С запуском проекта предполагается увеличение числа туристов до 700 тысяч. Будут созданы сотни рабочих мест», - отметил глава региона.
Напомним, сегодня в Атырау в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан проводятся панельные и пленарные заседания международной конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» к 750-летию Золотой Орды. В ней принимают участие первый заместитель руководителя администрации Президента РК Даурен Абаев, министр образования РК Асхат Аймагамбетов, а также отечественные и иностранные ученые-исследователи из Европы, Америки, России, Японии, Турции и Украины.