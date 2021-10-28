20 объектов построят на территории городища Сарайшык в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, на территории комплекса «Городище Сарайшык», будет построено 20 объектов. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«По плану на территории комплекса будет построено около 20 объектов. При этом будут привлечены специалисты из различных отраслей. Особо хочу отметить передвижной плавучий мост через реку Урал. В записках Ибн Баттуты упоминается легенда об «Орда базаре» на территории Сарайшыка. Поэтому очень важно развивать это священное место в качестве торгового центра. Сегодня в музейном фонде Сарайшыка хранятся 4​ 600 экспонатов, из которых выставлены на обозрение только 400. В связи с этим есть основание для строительства нового музея «Алтын Орда», - сообщил Махамбет Досмухамбетов.

Также глава региона отметил, что в свое время Сарайшык был центром ремесел. И сейчас в регионе насчитывается около 200 мастеров-прикладников. И это означает, что есть возможность возродить традиционные ремесла.

«Сарайшык славился и своим великолепным садом. Променад Гулистан, который протянется вдоль комплекса, подарит возможность окунуться в атмосферу тех далеких времен. Прогулки на территории комплекса на лошадях, верблюдах и по реке Урал на «золотой лодке» воплотятся в проекте, который пробудит массовый интерес к истории золотоордынского города. Также здесь будут проводиться национальные игры и культурно-массовые мероприятия, ориентированные на этнокультуру нашего народа. Планируется привлекать к этим проектам малый и средний бизнес.​ Сейчас количество посетителей мемориального комплекса Сарайшык достигает почти 20 тысяч. С запуском проекта предполагается увеличение числа туристов до 700 тысяч. Будут созданы сотни рабочих мест», - отметил глава региона.

Напомним, сегодня в Атырау в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан проводятся панельные и пленарные заседания международной конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» к 750-летию Золотой Орды. В ней принимают участие первый заместитель руководителя администрации Президента РК Даурен Абаев, министр образования РК Асхат Аймагамбетов, а также отечественные и иностранные ученые-исследователи из Европы, Америки, России, Японии, Турции и Украины.