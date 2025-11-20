20 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился АЯГАН Буркитбай Гелманович – заместитель директора Института истории государства, доктор исторических наук, член ономастической комиссии Астаны.

Фото: novoetv.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1979).

Трудовая деятельность: преподаватель АГУ им. Абая (КазПИ им. Абая) (1979-1981); секретарь Комитета комсомола (1981-1984); старший преподаватель кафедры истории КПСС (1984); ведущий специалист главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования Каз. ССР (1984-1990); консультант отдела по связи с прессой и изучению общественного мнения аппарата Президента Каз ССР (1990-1991); заведующий сектором изучения общественного мнения аппарата пресс-секретаря Президента Каз ССР (1991); заведующий сектором изучения общественного мнения отдела по связи с прессой и изучения общественного мнения (1991-1992); консультант службы пресс-секретаря Президента (1992-1993); заместитель заведующего отделом - руководитель группы по координации общественных процессов (1993-1994); заместитель заведующего отделом культуры и по связям с общественными объединениями управления делами Кабинета министров РК (1994-1995); зав. секторам оперативного анализа и информации отдела внутренней политики управления делами Кабинета министров РК (1995-1995); завсектором отдела внутренней политики аппарата Правительства РК (1995-1996); директор Центра внешних связей КАЗГЮУ (1996-1998); заместитель директора департамента средств массовой информации Министерства информации и общественного согласия РК (1998-1999); начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия (1999-2003); директор - главный редактор ЗАО «Қазақ энциклопедиясы» (2003-2008); директор ГУ «Институт истории государства» Комитета науки МОН РК (2008-2020).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана, «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Еңбек ардагері», «Кітап мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін», «К 25-летию Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК», имени академика Манаша Қозыбаева; памятным знаком Турецкой Республики, почетными знаками «Ғылымға сіңірген еңбегі үшін», «Баспа және полиграфия ісінің қайраткері»; нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін».

63 года назад (1962) родился ЛЕПЕХА Игорь Владимирович – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: МВД РК

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер (1984); Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, юрист (1993).

Трудовая деятельность: старший инструктор политчасти управления внутренних дел г. Темиртау Карагандинской области (1986-1987); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области (1987-1988); заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел г. Абай Карагандинской области (1988-1990); слушатель Академии Министерства внутренних дел Российской Федерации (1990-1993); заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района Караганды (1993-1997); начальник управления патрульной полиции городского управления внутренних дел Карагандинской области (1997-1998); начальник службы административной полиции управления общественной безопасности городского управления внутренних дел Карагандинской области (1998-2005); заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области (2005-2009); заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК (2009-2011); председатель Комитета административной полиции МВД РК (2011-2018); начальник штаба-департамента МВД РК (2019-2020); руководитель аппарата МВД РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

60 летназад (1965) родился БАЛАБИЕВ Кайрат Рахимович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил КарГУ им. Е. Букетова, специальность «Юриспруденция» (1990); Южно-Казахстанский Открытый университет, специальность «Финансы и кредит» (2003).

Трудовой стаж: стажер прокуратуры Дзержинского района г. Шымкента (1990-1991); помощник прокурора Энбекшинского района, старший помощник прокурора Абайского района г. Шымкента (1991-1994); прокурор отдела по надзору за законностью ОРД следствия и дознания прокуратуры ЮКО, заместитель прокурора Абайского района г. Шымкента (1994-1996); заместитель прокурора Кировского района ЮКО (1996-2000); прокурор Мактаральского района ЮКО (1997-2000); прокурор в социально-экономической сфере прокуратуры, заместитель начальника управления юстиции ЮКО (2000-2001); ректор Южно-Казахстанского юридического института Казахской государственной юридической академии г. Шымкента, Института юриспруденции, финансов и финансового права Казахской государственной юридической академии (2001-2003); прокурор г. Шымкента ЮКО (2003-2005); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2005-2006); заместитель прокурора Жамбылской области (2006-2007); директор научно-исследовательского института социально-политических исследований КазГЮУ (2007-2008); директор Учебного центра дистанционного обучения КазГЮУ (2007-2010); начальник Управления по расследованию экономических и финансовых преступлений Следственного департамента АБЭКП РК (2010-03.2010); директор Научно-исследовательского института социально-политических исследований КазГЮУ (03.2010-2011); профессор кафедры «Правоведение» Казахстанского инженерно-педагогического университета Дружбы Народов (2011); депутат Южно-Казахстанского областного маслихата (2016); секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата, секретарь Туркестанского областного маслихата VI созыва (2016).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

52 года назад (1973) родился ТЛЕУБЕРДИЕВ Мурат Ажинурович – прокурор Туркестанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник, начальник отдела районной прокуратуры г. Алматы; помощник прокурора г. Алматы; заместитель начальника, начальник Управления прокуратуры г. Алматы; старший помощник прокурора г. Алматы Управления по защите общественных интересов; прокурор Ауэзовского района г. Алматы (04.2018-05.2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

49 лет назад (1976) родился ТАГАЕВ Ерлан Алижанович – прокурор Талгарского района Алматинской области.

Фото: Прокуратура Алматинской области

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».

Трудовая деятельность: помощник прокурора Талгарского района Алматинской области (1998); старший помощник прокурора Талгарского района; прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским и хозяйственным делам прокуратуры Алматинской области; старший помощник прокурора города Талдыкорган; прокурор Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Алматинской области; заместитель прокурора Коксуского района; помощник прокурора Илийского района; старший помощник прокурора Илийского района; помощник прокурора города Темиртау Карагандинской области; помощник прокурора города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; прокурор Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах КНБ, финансовой полиции и таможни прокуратуры ВКО; старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах МВД Управления по надзору за законностью уголовного процесса прокуратуры ВКО; заместитель прокурора города Риддера; прокурор города Курчатова; прокурор Специализированной прокуратуры по надзору за законностью в исправительных учреждениях ВКО; прокурор Курчумского района; прокурор Аягозского района; прокурор Абайского района прокуратуры области Абай; прокурор района Жаңасемей области Абай (2024).

На занимаемой должности с октября 2024 года.

45 лет назад (1980) родилась АХМАДИЕВА Дильназ Муратовна – казахстанская певица, заслуженный деятель РК.

Фото: archive.np.kz

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет международных языков, специальность – переводчик-референт (2002).

Трудовая деятельность: солистка-вокалистка Государственного Республиканского Уйгурского театра (1997); представила Казахстан на международном песенном конкурсе «Новая волна» в Юрмале Латвия (2002); прошла курсы актёрского мастерства в Голливуде, штат Калифорния (2004).

В 2012 году получила звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

42 года назад (1983) родился БЕКМАНОВ Даулет Нысанхулович – председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Фото: instagram.com/daulet.bekman/

Окончил Университет «Мирас», специальность «Информатика» (2004); Южно-Казахстанский государственный университет имени М.А. Ауэзова, специальность «Государственное и местное управление» (2010).

Трудовая деятельность: ведущий специалист ИТ - подразделения, главный менеджер ИКИ - процессов групп анализа и менеджмента ИКТ- процессов ГО Программы по функционированию ИКТ- подразделений ГО, аналитик группы ИТ - консалтинга АО «Национальные информационные технологии» (2007-2009); ведущий специалист ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения» (2009-2011); главный аналитик АО «Национальные информационные технологии», начальник Управления по автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН МСИ РК (2011-2012); начальник Управления контроля электронных услуг и руководитель Управления контроля электронных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2012-2013); заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства Республики Казахстан по связи и информации (2014); руководитель Управления контроля электронных услуг Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); заместитель директора Департамента по развитию государственных услуг и директор Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2017); заместитель Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии» (2017-02.2020); председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (02.2020-05.2023); управляющий директор по оказанию госуслуг АО «Казпочта» (05.2023-07.2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

39 летназад (1986) родился КАРИПБАЕВ Нуртас Галымович– председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова; Университет Шеффилда (Великобритания) по программе «Болашақ», магистр управления и государственной политики.

Трудовая деятельность: главный специалист ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области»; главный специалист ГУ «Аппарат акима Карагандинской области»; работа на руководящих должностях в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области»; заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности с мая 2024 года.

Также в этот день родились:

78 лет назад (1947-2015) родился БАЛГИМБАЕВ Нурлан Утебович – видный политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Фото: timenote.info

Родился в Гурьеве (ныне - Атырау). Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер (1973); слушатель Массачусетского университета (1992-1993).

Трудовая деятельность: помощник моториста, помощник бурильщика, токарь Карагандинской экспедиции (1964-1968); оператор подземного ремонта скважин, оператор по добыче нефти, мастер, начальник смены, старший инженер объединения «Мангышлакнефть» (1973-1977); заместитель начальника базы производственного обслуживания, главный инженер НПУ «Жаикнефть» объединения «Эмбанефть» (1977-1981); главный инженер объединения «Актюбинскнефть» (1981-1986); заместитель начальника «Главнефтегазпереработки», заместитель начальника главного управления по добыче нефти Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1986-1991); стажер, консультант нефтяной компании «Шеврон», г. Сан-Рамон, США (1993-1994); министр нефтяной и газовой промышленности РК (1994-1997); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (03.1997-10.1997); Премьер-Министр РК (1997-1999); президент ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (1999-2002); президент АО «Казахстанская нефтяная инвестиционная компания» (с 2002 года); советник Президента РК (2007-2009); генеральный директор дочернего предприятия НК «Казмунайгаз» - «Дирекции строящихся предприятий «КазМунайГаз» (с 2009 года).

Награжден орденом «Барыс» II степени (1999); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).