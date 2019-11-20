20 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день ребенка

Празднуют ежегодно по рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во всем мире, начиная с 1956 года. Такое решение было принято в 1954 году согласно резолюции №836 (IX), а в 1959 году в этот день была утверждена «Декларация прав ребенка», также как в 1989 году - «Конвенция прав ребенка».

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В рамках Всемирного дня борьбы против хронической обструктивной болезни легких предпринимаются глобальные шаги по повышению осведомленности о ХОБЛ и улучшению помощи пациентам.

День географических информационных систем (ГИС)

Отмечается ежегодно в среду третьей недели ноября по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI), начиная с 1999 года.

Географическая информационная система - система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах местности. Данные ГИС применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях.

День педиатра

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребёнка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребёнка. Этот праздник, направленный на обеспечение благополучия детей во всём мире, во многих странах стал отмечаться одновременно с Днём педиатра - врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встаёт на стражу здоровья ребёнка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.

СОБЫТИЯ

В 1923 году вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Советская степь». 20 января 1932 года Постановлением III Пленума Казкрайкома газета была переименована в «Казахстанскую правду». Под этим названием 21 января того же года вышел первый номер новой газеты.

В 1998 году с космодрома «Байконур» был осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции - функционального грузового блока «Заря».

В 2009 году Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первой в Казахстане автомагистрали «Астана – Бурабай».

Работы по строительству первой в Казахстане скоростной автомагистрали, протяженностью 224 километра, велись по параметрам 1-А технической категории с шестиполосным движением под расчетную скорость 150 километров в час.

В 2012 году в Караганде состоялось открытие почетного консульства Украины. Был подписан договор о выполнении консульских функций, а также вручены консульский патент и экзекватура - официальный документ, удостоверяющий признание консула Правительством принимающего государства.

В 2012 году в Национальном театре оперы и балета имени К. Байсеитовой в Астане состоялось открытие I Международного фестиваля современных композиторов СНГ и тюркоязычных стран Camerata tempo, в котором участвовали музыканты из Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана (РФ), Таджикистана, США, Бельгии, Грузии, Турции, Великобритании и Франции.

В 2012 году в Казахстане по инициативе пяти национальных федераций была создана ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта».

На сегодняшний день в нее входят следующие спортивные организации: объединение юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса»; Республиканское общественное объединение «Федерация дзюдо»; Республиканское общественное объединение «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы»; Общественное объединение «Федерация тяжёлой атлетики» (республиканское); Республиканское общественное объединение «Федерация таеквондо (WTF) Республики Казахстан».

В 2013 году в Лондоне открылось новое здание посольства Казахстана в Великобритании. Дипломатическая миссия Казахстана в Великобритании расположена в Лондоне на Пэлл-Мэлл. До этого здание посольства находилось в Южном Кенсингтоне.

В 2014 году в Национальном музее РК открылась выставка «Ұлы даланың кемеңгер ғалымы» («Гениальный ученый Великой степи»), посвященная видному ученому, одному из основателей казахстанской археологической школы, доктору исторических наук Кемалю Акишеву.

Кемаль Акишев известен на всем евразийском пространстве как археолог, открывший Иссыкское захоронение. В нем был обнаружен получивший всемирную известность «Золотой человек», ставший одним из символов независимого Казахстана.

В 2014 году Республика Казахстан установила дипломатические отношения с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи путем подписания совместного коммюнике постоянными представителями Казахстана и Сан-Томе и Принсипи при Организации Объединенных Наций Кайратом Абдрахмановым и Карлосом Филомено Агостиньо дас Ниевесом.

Сан-Томе и Принсипи - островное государство в Западной Африке с населением более 200 тысяч человек. Высший законодательный орган этого государства - однопалатное Национальное собрание, республика является президентской.

В 2017 году Республика Казахстан получила приглашение стать участником Комитета образовательной политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это является знаком высокого доверия к Казахстану, как стране с передовыми показателями в образовании и экономике, выражением стремления к более тесному сотрудничеству. Предложение принять участие в работе комитета образовательной политики ОЭСР означает признание казахстанского образования, является свидетельством того, что наша страна выбрала правильный путь развития человеческого капитала».

В 2018 году казахстанская певица Данэлия Тулешова вместе с участниками детского «Евровидения» побывала в гостях у Президента Беларуси Александра Лукашенко и подарила ему сувенир - оберег для дома.

Данэлия Тулешова победила в национальном отборе претендентов на участие и стала первым исполнителем от Казахстана в истории международного телевизионного конкурса песни детское «Евровидение», который прошло в Минске.