20 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день ребенка

Празднуют ежегодно по рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во всем мире, начиная с 1956 года. Такое решение было принято в 1954 году согласно резолюции № 836 (IX), а в 1959 году в этот день была утверждена «Декларация прав ребенка», также как в 1989 году — «Конвенция прав ребенка».

День педиатра

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребенка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребенка. Этот праздник, направленный на обеспечение благополучия детей во всем мире, во многих странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра — врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встает на стражу здоровья ребенка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.

СОБЫТИЯ

В 1923 году вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Советская степь». 20 января 1932 года Постановлением III Пленума Казкрайкома газета была переименована в «Казахстанскую правду». Под этим названием 21 января того же года вышел первый номер новой газеты.

В 1998 году с космодрома «Байконур» был осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции — функционального грузового блока «Заря».

В 2009 году состоялась церемония сдачи в эксплуатацию первой в РК скоростной автомагистрали «Астана — Бурабай».

Работы по строительству первой в Казахстане скоростной автомагистрали, протяженностью 224 километра, велись по параметрам 1-А технической категории с шестиполосным движением под расчетную скорость 150 километров в час.

В 2012 году в Караганде состоялось открытие почетного консульства Украины. Был подписан договор о выполнении консульских функций, а также вручены консульский патент и экзекватура — официальный документ, удостоверяющий признание консула Правительством принимающего государства.

В 2012 году в Национальном театре оперы и балета имени К. Байсеитовой в Астане состоялось открытие I Международного фестиваля современных композиторов СНГ и тюркоязычных стран Camerata tempo, в котором участвовали музыканты из Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана (РФ), Таджикистана, США, Бельгии, Грузии, Турции, Великобритании и Франции.

В 2012 году в Казахстане по инициативе пяти национальных федераций была создана ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта».

На сегодняшний день в нее входят следующие спортивные организации: ОЮЛ в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса»; РОО «Федерация дзюдо»; РОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы»; ОО «Федерация тяжелой атлетики» (республиканское); РОО «Федерация таеквондо (WTF) Республики Казахстан».

В 2012 году фильм «Студент» режиссера Дарежана Омирбаева получил специальный приз жюри фестиваля Lisbon & Estoril Film Festival, который прошел в Португалии. Фильм участвовал в основной конкурсной программе.

В 2013 году в Лондоне открылось новое здание посольства Казахстана в Великобритании. Дипломатическая миссия Казахстана в Великобритании расположена в Лондоне на Пэлл-Мэлл. До этого здание посольства находилось в Южном Кенсингтоне.

В 2014 году в Национальном музее РК открылась выставка «Ұлы даланың кемеңгер ғалымы» («Гениальный ученый Великой степи»), посвященная видному ученому, одному из основателей казахстанской археологической школы, доктору исторических наук Кемалю Акишеву.

Кемаль Акишев известен на всем евразийском пространстве как археолог, открывший Иссыкское захоронение, в котором был обнаружен получивший всемирную известность «Золотой человек», ставший одним из символов независимого Казахстана.

В 2014 году Республика Казахстан установила дипломатические отношения с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи и Сьерра-Леоне.

Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи — островная африканская страна, расположенная в Гвинейском заливе в 360 км к западу от побережья, почти точно на экваторе. Включает два главных острова Сан-Томе и Принсипи, отстоящие друг от друга на 160 км, и мелкие скалистые островки. Общая площадь — 1001 км². Официальный язык — португальский. Столица — г. Сан-Томе. Денежная единица — добра. Глава исполнительной власти — президент, который избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Сьерра-Леоне — государство, расположенное в Западной Африке на побережье Атлантического океана. Площадь — 72,3 тыс. км². Столица — г. Фритаун. Официальный язык — английский. Денежная единица — леоне. Глава государства и правительства — президент, избираемый всенародным голосованием на 5 лет (с правом повторного переизбрания). Он является также Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.

В 2017 году Республика Казахстан получила приглашение стать участником Комитета образовательной политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это является знаком высокого доверия к Казахстану, как стране с передовыми показателями в образовании и экономике, выражением стремления к более тесному сотрудничеству. Предложение принять участие в работе комитета образовательной политики ОЭСР означает признание казахстанского образования, является свидетельством того, что наша страна выбрала правильный путь развития человеческого капитала.

В 2018 году казахстанская певица Данэлия Тулешова вместе с участниками детского «Евровидения» побывала в гостях у Президента Беларуси Александра Лукашенко и подарила ему сувенир — оберег для дома.

Данэлия Тулешова победила в национальном отборе претендентов на участие и стала первым исполнителем от Казахстана в истории международного телевизионного конкурса песни детское «Евровидение», которое прошло в Минске.

В 2019 году в Алматы была учреждена стипендия имени Дениса Тена, которой были награждены три лучших студента Казахстанско-Британского технического университета.

Именную стипендию выдают отличникам, которые помимо учебы занимаются спортом. Ее учредил ректорат КБТУ, в магистратуре которого учился прославленный казахстанский фигурист.

На церемонию награждения в качестве почетного гостя была приглашена мама Дениса — Оксана Алексеевна Тен.

В 2020 году в Атырау перед зданием Академического казахского драматического театра им. Махамбета установили памятник народным артистам Сабире Майкановой, Нурмухану Жантурину, Асанали Ашимову и Хадише Букеевой. Автором скульптурной композиции «Шығармашылық әңгіме» является архитектор, скульптор Гульфия Мелдеш.

В 2022 году в Казахстане состоялись внеочередные выборы Президента Казахстана. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу, набрав 81,3 процента голосов избирателей.

В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Сериковича Забикулина, который получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице. По поручению Главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы было присвоено имя Аскара Забикулина.

В 2022 году впервые в истории казахстанские танцоры — пара Максим Жиленков и Арина Молочникова — стали победителями Чемпионата мира по спортивным танцам в городе Саласпилс (Латвия). Пара представляет карагандинский клуб ТСК «София». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран мира.

В 2023 году в мексиканской Гвадалахаре на чемпионате мира 2023 года по тяжелой атлетике среди юниоров казахстанец Едиге Емберди завоевал золотую медаль. 18-летний казахстанский штангист стал чемпионом мира в весовой категории до 81 килограмма. В итоговом протоколе Едиге Емберди по сумме двух упражнений сумел поднять 336 (145+191) килограммов.

В 2024 году в двух городах Казахстана запущена Национальная система видеомониторинга. Инновационный проект разработан Министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также «компьютерное зрение» позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт. Под пристальным вниманием «умных» камер находятся объекты как ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.