20 мобильных станций закупят в Алматы для контроля качества воздуха

Депутаты маслихата Алматы рассмотрели вопрос приобретения 20 мобильных экологических станций.

По данным управления экологии и окружающей среды, сегодня в Алматы работают 16 стационарных постов наблюдения. Однако они не позволяют в полной мере охватить все районы города и оперативно выявлять локальные источники загрязнения.

Для решения этой задачи планируется приобрести 20 мобильных экологических станций. Их главное преимущество заключается в возможности размещения в любых точках города и получения данных в режиме реального времени.

Фото: акимат Алматы

Новые станции помогут определить, где и по каким причинам ухудшается качество воздуха — из-за транспортной нагрузки, работы промышленных объектов или использования твердого топлива в частном секторе.

Полученные данные станут основой для принятия конкретных решений. В частности, речь идет об усилении контроля за источниками загрязнения, совершенствовании организации дорожного движения, развитии общественного транспорта, внедрении зон с низким уровнем выбросов (LEZ), а также реализации мер по газификации отдельных территорий.

Фото: акимат Алматы

Также мобильные станции позволят объективно оценивать эффективность крупных экологических проектов, таких как перевод ТЭЦ-2 на газ, обновление общественного транспорта и внедрение новых экологических стандартов.

Таким образом, проект направлен не только на мониторинг состояния воздуха, но и на формирование системы, которая позволит выявлять источники загрязнения и принимать адресные меры по улучшению экологической ситуации в Алматы.

Ранее сообщалось, что водители, зарегистрированные в приложении «Парковки Алматы», начнут получать push-уведомления при въезде в зону с низким уровнем выбросов (LEZ).

Напомним, в конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.