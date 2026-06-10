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    20 мобильных станций закупят в Алматы для контроля качества воздуха

    В Алматы расширят систему мониторинга качества воздуха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    20 мобильных станций закупят в Алматы для контроля качества воздуха
    Фото: акимат Алматы

    Депутаты маслихата Алматы рассмотрели вопрос приобретения 20 мобильных экологических станций.

    По данным управления экологии и окружающей среды, сегодня в Алматы работают 16 стационарных постов наблюдения. Однако они не позволяют в полной мере охватить все районы города и оперативно выявлять локальные источники загрязнения.

    Для решения этой задачи планируется приобрести 20 мобильных экологических станций. Их главное преимущество заключается в возможности размещения в любых точках города и получения данных в режиме реального времени.

    20 мобильных станций закупят в Алматы для контроля качества воздуха
    Фото: акимат Алматы

    Новые станции помогут определить, где и по каким причинам ухудшается качество воздуха — из-за транспортной нагрузки, работы промышленных объектов или использования твердого топлива в частном секторе.

    Полученные данные станут основой для принятия конкретных решений. В частности, речь идет об усилении контроля за источниками загрязнения, совершенствовании организации дорожного движения, развитии общественного транспорта, внедрении зон с низким уровнем выбросов (LEZ), а также реализации мер по газификации отдельных территорий.

    20 мобильных станций закупят в Алматы для контроля качества воздуха
    Фото: акимат Алматы

    Также мобильные станции позволят объективно оценивать эффективность крупных экологических проектов, таких как перевод ТЭЦ-2 на газ, обновление общественного транспорта и внедрение новых экологических стандартов.

    Таким образом, проект направлен не только на мониторинг состояния воздуха, но и на формирование системы, которая позволит выявлять источники загрязнения и принимать адресные меры по улучшению экологической ситуации в Алматы.

    Ранее сообщалось, что водители, зарегистрированные в приложении «Парковки Алматы», начнут получать push-уведомления при въезде в зону с низким уровнем выбросов (LEZ).

    Напомним, в конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

    Чистый воздух Регионы Казахстана Экология Депутаты Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор