20 млрд тенге выделят на формирование фонда зерна в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по формированию зернофуражного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн, который, в случае повторения засухи 2021 года, обеспечит сохранность поголовья скота и птицы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

В целом, по его словам, согласно данным акиматов, общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года.

«В целом вопрос подготовки к весенне-полевым работам идет в плановом режиме и находится на особом контроле Министерства», - заверил министр.

Ранее Е. Карашукеев рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров .

«Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза», - сказал глава Минсельхоза.