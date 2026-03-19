РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:18, 18 Март 2026 | GMT +5

    20 млрд тенге хотят вложить в электросети Жамбылской области

    В регионе планируется обновление электросетевого хозяйства и запуск новых объектов, однако часть проектов все еще находится на стадии конкурсов и определения подрядчиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алексей Поляков \ Kazinform

    По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках национального проекта планируется реконструкция 1450,6 километра электрических сетей и четырех подстанций. Общая стоимость работ составляет 20,6 млрд тенге. Проекты реализует ТОО «Жамбылские электрические сети». В акимате рассказали, что в настоящее время на электронной платформе объявлены конкурсы по 15 проектам в данном направлении.

    В то же время в Таразе завершается строительство подстанции напряжением 35/10 кВ, которая должна обеспечить электроснабжение жилых массивов Шолдала, Кумшагал, Кольтоган и 28 дачных массивов, которые в последнее время испытывали серьезные проблемы с энергоснабжением. Общая стоимость проекта составляет 8,7 млрд тенге, при этом на завершение работ в текущем году потратят 223,9 млн тенге.

    Также продолжается строительство подстанции 110/10 кВ в микрорайоне Улы Дала (15). Стоимость проекта оценивается в 6,9 млрд тенге, из которых 3,7 млрд тенге выделено на текущий этап.

    Ранее мы рассказывали, что электрические сети Жамбылской области изношены на 76%.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Казахстана Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Автор
