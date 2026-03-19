20 млрд тенге хотят вложить в электросети Жамбылской области

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках национального проекта планируется реконструкция 1450,6 километра электрических сетей и четырех подстанций. Общая стоимость работ составляет 20,6 млрд тенге. Проекты реализует ТОО «Жамбылские электрические сети». В акимате рассказали, что в настоящее время на электронной платформе объявлены конкурсы по 15 проектам в данном направлении.

В то же время в Таразе завершается строительство подстанции напряжением 35/10 кВ, которая должна обеспечить электроснабжение жилых массивов Шолдала, Кумшагал, Кольтоган и 28 дачных массивов, которые в последнее время испытывали серьезные проблемы с энергоснабжением. Общая стоимость проекта составляет 8,7 млрд тенге, при этом на завершение работ в текущем году потратят 223,9 млн тенге.

Также продолжается строительство подстанции 110/10 кВ в микрорайоне Улы Дала (15). Стоимость проекта оценивается в 6,9 млрд тенге, из которых 3,7 млрд тенге выделено на текущий этап.

Ранее мы рассказывали, что электрические сети Жамбылской области изношены на 76%.