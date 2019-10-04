+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

20 млрд долларов дополнительно инвестирует в транспортно-логистические проекты Казахстан

4 Октября 2019 01:55
Поделиться:
20 млрд долларов дополнительно инвестирует в транспортно-логистические проекты Казахстан

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в течение двух лет планирует получить более 5 миллиардов долларов США в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Качество дорог проверяет прокуратура в Северном Казахстане
В столице временно перекроют движение на пересечении трех улиц Ход строительства юго-западной объездной автомагистрали осмотрел Алтай Кульгинов На год раньше отремонтировали участок трассы Доссор - порт Актау благодаря новой технологии

Глава государства обозначил, что за последнее десятилетие Казахстан инвестировал более 30 миллиардов долларов в транспортную инфраструктуру. Построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 7 тыс. км автомагистралей. Портовые мощности на Каспии увеличились до 27 млн тонн. Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных коридоров.

«До 2025 года мы планируем инвестировать дополнительно 20 миллиардов долларов в транспортно-логистические проекты. Мы выступаем за открытость нашего пространства для новых жизнеспособных транспортно-логистических решений», - сказал К. Токаев.

«В современном мире, помимо освоения и продажи природных ресурсов, приоритетными становятся транспортные и логистические услуги. Казахстан в течение двух лет планирует получить более 5 миллиардов долларов в этой сфере», - сообщил Глава государства.

Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Инфраструктурные проекты, Транспорт, Россия,
Поделиться:

Автор:

Нарымбек Исмагулов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив