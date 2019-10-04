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вчера 16:09
20 млрд долларов дополнительно инвестирует в транспортно-логистические проекты Казахстан
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в течение двух лет планирует получить более 5 миллиардов долларов США в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства обозначил, что за последнее десятилетие Казахстан инвестировал более 30 миллиардов долларов в транспортную инфраструктуру. Построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 7 тыс. км автомагистралей. Портовые мощности на Каспии увеличились до 27 млн тонн. Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных коридоров.
«До 2025 года мы планируем инвестировать дополнительно 20 миллиардов долларов в транспортно-логистические проекты. Мы выступаем за открытость нашего пространства для новых жизнеспособных транспортно-логистических решений», - сказал К. Токаев.
«В современном мире, помимо освоения и продажи природных ресурсов, приоритетными становятся транспортные и логистические услуги. Казахстан в течение двух лет планирует получить более 5 миллиардов долларов в этой сфере», - сообщил Глава государства.
Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.
Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.
Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.
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