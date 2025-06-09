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    02:15, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    20-минутную погоню устроил житель столицы в Акмолинской области

    Решением суда 41-летний мужчина был арестован на 15 суток и лишен водительских прав сроком на 8 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    20-минутную погоню устроил житель столицы в Акмолинской области
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ночью с 3-го на 4-е июня дежурившие на трассе сотрудники батальона патрульной полиции получили информацию, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Lexus RX 450h. Машина направлялась в сторону трассы возле села Астраханки.

    — На 1129-м км автодороги Екатеринбург — Алматы полицейские заметили автомобиль, подходящий под описание. Машина двигалась подозрительно и проехала мимо служебного автомобиля, не реагируя на требования остановиться. Сотрудникам пришлось начать преследование, — сообщили в ведомстве.

    Погоня продолжалась 20 минут. В итоге автомобиль был остановлен в поле. Водитель на все обращения полицейских молчал и даже отказался проходить медицинское освидетельствование. При этом от него исходил резкий запах алкоголя. Как выяснили в полиции, 41-летний житель города Астаны прибыл на рыбалку с другом и двумя детьми.

    — На основании отказа от медицинского освидетельствования и за невыполнение законных требований сотрудников полиции, в отношении нарушителя были составлены административные протоколы. По решению суда он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав сроком на 8 лет, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что водитель электромобиля Tesla устроил опасные ночные гонки на улицах Алматы. 

    Теги:
    Регионы Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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