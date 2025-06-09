20-минутную погоню устроил житель столицы в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ночью с 3-го на 4-е июня дежурившие на трассе сотрудники батальона патрульной полиции получили информацию, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Lexus RX 450h. Машина направлялась в сторону трассы возле села Астраханки.

— На 1129-м км автодороги Екатеринбург — Алматы полицейские заметили автомобиль, подходящий под описание. Машина двигалась подозрительно и проехала мимо служебного автомобиля, не реагируя на требования остановиться. Сотрудникам пришлось начать преследование, — сообщили в ведомстве.

Погоня продолжалась 20 минут. В итоге автомобиль был остановлен в поле. Водитель на все обращения полицейских молчал и даже отказался проходить медицинское освидетельствование. При этом от него исходил резкий запах алкоголя. Как выяснили в полиции, 41-летний житель города Астаны прибыл на рыбалку с другом и двумя детьми.

— На основании отказа от медицинского освидетельствования и за невыполнение законных требований сотрудников полиции, в отношении нарушителя были составлены административные протоколы. По решению суда он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав сроком на 8 лет, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водитель электромобиля Tesla устроил опасные ночные гонки на улицах Алматы.