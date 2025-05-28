Водитель Tesla устроил ночную погоню: полиция Алматы начала проверку

Видео погони появилось в сети. Как сообщают очевидцы, нарушитель проигнорировал требования сотрудников дорожной полиции остановиться, двигался на высокой скорости, проезжал перекрестки на красный свет, совершал опасные маневры и резкие перестроения.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что водитель, нарушил правила дорожного движения, подвергая риску жизнь и здоровье других участников движения.

По факту местной полицейской службой незамедлительно были начаты проверочные мероприятия. Личность водителя установлена. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и привлечению к ответственности в рамках законодательства.

— Никто не имеет права устраивать шоу на проезжей части. Это не компьютерная игра и не кино. Это город, где живут и передвигаются люди, и каждый должен понимать цену своих действий. Нарушитель будет установлен и наказан. Принцип неотвратимости ответственности остается для нас приоритетом, — сказал начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

Полиция призывает граждан не поддаваться на опасные провокации и сообщать о подобных фактах на пульт «102».

Напомним, на днях похищенная невеста погибла в ДТП в Алматинской области. Авария произошла на БАКАД.