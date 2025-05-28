Водитель Tesla устроил ночную погоню: полиция Алматы начала проверку
В ночь на 27 мая водитель электромобиля Tesla устроил опасные гонки на улицах Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео погони появилось в сети. Как сообщают очевидцы, нарушитель проигнорировал требования сотрудников дорожной полиции остановиться, двигался на высокой скорости, проезжал перекрестки на красный свет, совершал опасные маневры и резкие перестроения.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что водитель, нарушил правила дорожного движения, подвергая риску жизнь и здоровье других участников движения.
По факту местной полицейской службой незамедлительно были начаты проверочные мероприятия. Личность водителя установлена. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и привлечению к ответственности в рамках законодательства.
— Никто не имеет права устраивать шоу на проезжей части. Это не компьютерная игра и не кино. Это город, где живут и передвигаются люди, и каждый должен понимать цену своих действий. Нарушитель будет установлен и наказан. Принцип неотвратимости ответственности остается для нас приоритетом, — сказал начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.
Полиция призывает граждан не поддаваться на опасные провокации и сообщать о подобных фактах на пульт «102».
Напомним, на днях похищенная невеста погибла в ДТП в Алматинской области. Авария произошла на БАКАД.