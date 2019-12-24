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20-метровую елку зажгли в Туркестане

24 Декабря 2019 12:16
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20-метровую елку зажгли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и аким города Рашид Аюпов зажгли главную елку города. Действо происходило в центре города в парке «Гүлдер», где установили 20-метровую лесную красавицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Поздравив присутствующих жителей и гостей областного центра с предстоящим праздником, глава региона подарил более 700 детям новогодние подарки.

«Новый год - это семейный праздник, который с нетерпением ждут все. Как известно, Туркестан возрождается благодаря Указу Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева. На следующий год мы пригласим в наш город руководителей стран Центральной Азии, где и представим Туркестан всему миру. Все это делается для вас, для будущего поколения. Хочу пожелать каждому из вас счастья, благополучия и успехов. С наступающим праздником!» - сказал У.Шукеев.


Наряду с этим, для детей было организовано праздничное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи веселили детей, водили хороводы, пели песни, танцевали, рассказывали стихи. Перед гостями праздника с концертной программой выступили лучшие творческие коллективы города.


Стоит отметить, основные праздничные мероприятия в городе Туркестан пройдут 29 декабря в парке «Жеңіс». В новом парке, введенном в эксплуатацию после капитального ремонта, планируется праздничный концерт особого формата. Торжественное мероприятие завершится красочным фейерверком.





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Ключевые слова: Туркестанская область,
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