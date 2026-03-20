20 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1950) родился ЕЛЕУСИЗОВ Мэлс Хамзаевич — президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат».

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: бортпроводник, секретарь комитета комсомола Алма-Атинского объединённого авиаотряда (1970–1975); руководитель оперативного комсомольского отряда Октябрьского района (1976–1978); работал в АРО-2, обувном объединении «Жетысу», дистанции сигнализации и связи Алма-Атинской железной дороги (1975–1981); заместитель генерального директора производственного объединения «Зергер» (1982–1984); главный инженер военного совхоза Среднеазиатского военного округа «Алма-Атинский» (1984); заместитель директора института «Казгипроводхоз» (1984–1989); председатель Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат» (с 1989 года); сопредседатель Форума демократических сил Казахстана (с 1999 года); руководитель секции по вопросам экологии, природопользования и сельского хозяйства Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (с 2007 года).

63 года назад (1963) родился НАУТИЕВ Алибек Ибатуллаулы — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, зоотехник (1994); Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, финансы и кредит (2001); Центрально-Азиатский университет «Кайнар», юрист (2003).

Трудовая деятельность: ветеринарный врач в совхозе «Баксайский» Махамбетского района (1986–1987); секретарь комсомольской организации в совхозе «Баксайский» (1987–1989); секретарь комитета комсомола и председатель комитета по делам молодёжи Махамбетского района (1989–1992); председатель комитета экономики в акимате Махамбетского района (1992–1993); заместитель акима Махамбетского района (1993–1997); аким Кызылкогинского района (1997–2003); аким Курмангазинского района Атырауской области (2003–2008); директор департамента социальной защиты Атырауской области (2008); аким Индерского района Атырауской области (2009); заместитель директора компании «АИНА», специалист по связям с общественностью компании NCOC (2009–2014); начальник Атырауского областного управления земельных отношений (2014–2015); аким Махамбетского района Атырауской области (2015–2016); заместитель акима Атырауской области (2016–2021); секретарь Атырауского областного маслихата (2021–2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

59 лет назад (1967) родилась ДАРЖАНОВА Анар Нурлыбековна — председатель маслихата города Актобе.

Родилась в Байганинском районе Актюбинской области. Окончила Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «Товароведение и организация торговли» (1989); магистратуру Казахско-Русского международного университета по специальности «Юриспруденция» (2015).

Трудовая деятельность: товаровед в сфере торговли (1989–1995); на государственной службе по вопросам, входящим в компетенцию местных исполнительных органов в сфере внутренней торговли (1996–2006); заместитель начальника ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе» (2006–2007); начальник ГУ «Отдел предпринимательства города Актобе» (2007–2016); руководитель ГУ «Управление предпринимательства Актюбинской области» (2016–2019); директор региональной палаты предпринимателей «Атамекен» (2019–2021); секретарь маслихата г. Актобе (2021–2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

59 лет назад (1967) родился УРАЗАЕВ Тимур Бибиталиевич — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский педагогический институт, преподаватель английского и немецкого языков (1991); Международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: консул посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1993–2003); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК, начальник управления сотрудничества с Россией Комитета по делам СНГ МИД РК (2003–2004); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Болгария (2004–2008); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008–2011); посол по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану) (2011–2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (2016–2021); директор департамента России, Кавказа и европейских стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2021–2022).

На занимаемой должности — с декабря 2022 года.

50 лет назад (1976) родился АДУОВ Талгат Мубаракович — заместитель генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств.

Окончил Турецкий государственный университет Мармара (Стамбул), специальность «Экономика».

Трудовая деятельность: заместитель директора филиала ТОО «Туркуаз Телеком», Алматы (1998–2002); третий секретарь отдела мониторинга инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК, третий секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК (2002–2006); первый секретарь, советник, начальник отдела Департамента международных организаций и многостороннего сотрудничества МИД РК (2006–2007); эксперт, старший эксперт, заместитель шефа протокола Президента Республики Казахстан (2007–2015); государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015–2016); заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» (2016–09.2017); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (09.2017–2018); первый вице-президент НАО «Фонд «Отандастар».

38 лет назад (1988) родился ТЛЕГЕНОВ Тимур Калдыбаевич — постоянный представитель Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва по специальности «Международные отношения» (2009); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Международные отношения» (2014); Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности «Управление воздушным транспортом» (2021).

Трудовая деятельность: эксперт, главный эксперт, главный эксперт — старший государственный авиационный инспектор управления международных отношений и авиационных перевозок Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009–2019); руководитель управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019–2022); заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК (2022–2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.