20 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день рассказывания историй

Впервые начали отмечать в Швеции в начале 1990-х годов как День всех сказителей. Посвящен праздник был тем, кто сохраняет и передает из уст в уста фольклор. К 1997 году под разными названиями его отмечали в Австралии и Латинской Америке.

В 2001 году благодаря Интернету о празднике вспомнили в Скандинавии. Из Швеции он распространился в Норвегию, Данию, а также Финляндию и Эстонию, затем в Канаду и другие страны. К 2005 году праздник окончательно оформился как Всемирный день рассказывания историй.

Всемирный день здоровья полости рта

Отмечается ежегодно, учрежден в 2013 году Всемирной ассоциацией стоматологов — некоммерческой организацией, которая базируется в Женеве и объединяет более 200 стоматологических профсоюзов в 130 странах, представляющих интересы более миллиона стоматологов по всему миру.

Всемирная ассоциация стоматологов ставит своей целью обратить внимание правительств, организаций здравоохранения и широкой общественности на важность поддержания здоровья ротовой полости. Около 90% населения Земли в течение своей жизни сталкиваются с теми или иными заболеваниями полости рта, но многие из них можно предотвратить, если позаботиться о гигиене.

Международный день счастья

В 2012 году ООН резолюцией № 66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим стремлением для всех людей нашей планеты. По мнению учредителей дня, праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

Международный день астрологии

Отмечается ежегодно в День весеннего равноденствия учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта). Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год.

В день весеннего равноденствия Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в этот день во всех странах день почти равен ночи.

День Земли

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление.

В обращении ООН говорится: «День Земли — это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

СОБЫТИЯ

В 1935 году вышел первый номер еженедельной газеты под названием «Төте оқу», которая в 1939 году была переименована в «Сауатты болуға көмекші». В 1940 году в связи с переходом с латинской графики на кириллицу называлась «Жаңа жазу». С ноября 1952 года начала выпускаться под названием «Қазақстан мұғалімі».

Главной целью газеты являлось оказание практической помощи школам, учителям и самостоятельно обучающимся грамоте.

В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР город Акмолинск (с 1830 по 1961 гг.) был переименован в Целиноград (с 1961 по 1992 гг.).

В 1991 году было принято Постановление Совета Министров Казахской ССР «О присвоении имени Жазылбека Куанышбаева совхозу «Фурмановский» Джамбульской области».

Жазылбек Куанышбаев — дважды Герой Социалистического Труда, инициатор расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец.

В 1992 году Казахстан начал выпускать свои почтовые марки. Первой стала марка «Алтын сарбаз — Золотой воин» (впоследствии символ независимости республики). Именно с этого момента казахстанские марки заняли свое место среди почтовых миниатюр в почтовых каталогах мира и коллекциях филателистов. На сегодняшний день выпущено более 300 марок и блоков.

В 1994 году в Алматы было открыто посольство Польши. В мае 1999 года в Варшаве была открыта Дипломатическая миссия Республики Казахстан. В октябре 2000 года было учреждено посольство РК в Республике Польша.

В 2009 году АО «Казпочта» ввело в обращение на территории страны художественную почтовую марку серии «Наурыз», на которой были изображены сюжеты празднования этого события.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация марок гребенчатая, размер — 50×38 мм, тираж — 30 тысяч штук. Оформление — Николая Соколова. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты (КНР).

В 2010 году в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева состоялось торжественное открытие древнетюркских памятников Тоньюкук и Теркин.

Тоньюкук — известный тюркский полководец, который в 679 году вместе с Елтерис (Кутлуг) каганом выступил против империи Тан и основал II Тюркский каганат.

Памятник Теркин охватывает историю правителя объединенного тюркского каганата Ел-етмиша Билге Тур-айына. В тексте памятника указаны предки кагана — Жоллуг, Жамы и Бумын каган, а также 80-летняя история правления Тюркского каганата.

В 2014 году в Алматы в память о народном писателе РК, соавторе текста первого казахстанского гимна Туманбае Молдагалиеве установили мемориальную доску на доме, где он жил в последние годы.

Туманбай Молдагалиев — автор более 40 сборников поэм и стихотворений, которые были переведены на многие языки народов мира. Был мастером художественного перевода — им переведены на казахский язык произведения классиков зарубежной литературы. В 1992 году ему была присуждена Международная премия тюркского мира имени Физули.

В 2015 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Королевства Тонга при ООН Кайрат Абдрахманов и Махи Улиули Сандхарст Тупоюниюа подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

В 2015 году в Центре восточных языков и культур Софийского университета состоялось торжественное открытие кабинета казахского языка и изучения истории и культуры Казахстана. Учебная дисциплина «Казахский язык» впервые в Европе была введена в академическую программу Софийского университета болгарским тюркологом Емилом Боевым.

В 2015 году в Алматы открыли первый в Центральной Азии Биоресурсный центр микробиологического общества США (ASM).

Цель центра — обеспечение ученых, преподавателей, магистрантов, докторантов и студентов новейшими научными ресурсами и выступление в качестве виртуального форума обучения и распространения знаний по микробиологии.

В 2017 году в административно-деловом центре Шымкента был заложен новый парк имени Юнуса Эмре.

Имя турецкого писателя, философа и просветителя Юнуса Эмре будущий парк Шымкента получил неслучайно: в этом году город Туркестан получил статус культурной столицы тюркского мира и постепенно превращается в центр единства представителей всех тюркоязычных этносов. Юнус Эмре был сподвижником Кожа Ахмета Яссауи, пропагандировал основы ислама среди населения.

В 2019 году в 12 часов 00 минут председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана в качестве временного исполняющего обязанности Президента.

Согласно статье 48 Конституции РК, «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента РК, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента». Также «лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя Сената.

В 2020 году в павлодарском музее, основанном профессором Наумом Шафером, представили компакт-диск с песнями в исполнении наиболее популярных и любимых певцов разных лет.

На диске «Золотые голоса Казахстана» — Мужской вокал» представлены наиболее популярные и любимые певцы разных лет. На упаковке можно прочесть статью самого основателя этого дома-музея, коллекционера, музыковеда и литературоведа, композитора, доктора филологических наук профессора Наума Шафера «Шедевры мужского вокала Казахстана».

В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан». Правительству Республики Казахстан было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

В 2024 году в штаб-квартире ЮНЕСКО, при координации постоянного представительства Казахстана при международных организациях в Париже, 12 стран, где масштабно отмечают Наурыз мейрамы, провели ежегодное торжественное мероприятие по случаю главного праздника весны.

В 2025 году во всех кинотеатрах страны вышел в прокат новый документально-художественный фильм «Жошы хан. Повелитель Великого Улуса». Картина, созданная известным журналистом и продюсером Майей Бекбаевой, была снята при поддержке Телерадиокомплекса Президента РК. Фильм погружает зрителей в эпоху Жошы хана — основателя Золотой Орды, старшего сына Чингисхана. История великого правителя, полная величия и трагедий, пропитана завистью, интригами, предательствами и покушениями, как со стороны врагов, так и от самых близких ему людей. Жошы хан, как и его отец, оказал колоссальное влияние на судьбы миллионов людей. Его потомки, перекроив карту известного мира, стали предтечей современного Казахстана, оставив яркий след в мировой истории.

В 2025 году в Центре казахского языка и культуры имени Абая Ереванского государственного университета отпраздновали Наурыз. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев рассказал о значении праздника, символизме декады Наурызнама и современных тенденциях развития страны. Гостям представили национальные костюмы, книги о Казахстане и казахскую музыку. Прозвучали кюи «Ерке сылқым», «Аққу» и «Әлқисса».