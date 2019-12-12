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20 малышей в Актобе получили свидетельства о рождении ко Дню независимости

12 Декабря 2019 14:35
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20 малышей в Актобе получили свидетельства о рождении ко Дню независимости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в отделе РАГС города Актобе прошло торжественное вручение свидетельств о рождении 20 малышей, родившихся ко Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первые документы новых граждан нашей страны вручила заместитель акима города Айгуль Арынгазиева.

«В преддверии государственного праздника мы отмечаем рождение новых граждан страны. Пусть ваши дети будут здоровыми, всегда вас радуют и будут достойными гражданами республики Казахстан», - сказала она, обращаясь к родителям малышей.



Затем она вручила им памятные подарки.

Среди счастливых родителей свидетельство о рождении уже пятого ребенка получила семья Абибуллаевых. Оба родителя работают старшими инспекторами в департаменте полиции Актюбинской области.


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Ключевые слова: Актюбинская область, День Независимости ,
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Автор:

Самал Ендибаева

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