20 лучших мобилографов получили возможность пройти стажировку в New York Film Academy

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось награждение победителей первого республиканского фестиваля мобилографии Mob Fest - 20 из них получили возможность пройти стажировку в New York Film Academy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фестивале, организованном Фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, приняли участие 7 524 казахстанских мобилографа в возрасте от 16 до 40 лет. Они направили 1537 видеоработ.

По итогам первого этапа конкурса определено 100 лучших мобилографов, которые продолжили выполнение заданий второго, завершающего этапа. Из них 20 сильнейших авторов видеоработ получили путевку на стажировку в New York Film Academy (NYFA). Они будут там обучаться около 10 дней.

Президент Фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев на церемонии награждения победителей заявил, что работа фонда направлена на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации ее творческого потенциала, развитие креативной индустрии в Казахстане.

«У нас такой фестиваль впервые проводится на республиканском уровне по инициативе Фонда поддержки талантов «Дара». Если честно, не думал, что примут участие 7,5 тысяч человек. С удовольствием посмотрел все работы участников. Очень рад, что у нас есть такие талантливые ребята. Все они из разных городов и аулов. Я, как продюсер и организатор фестиваля, хотел поддержать молодёжь, мы ездили в США, встречались с ректором New York Film Academy и обсудили нашу идею подготовки там нашей молодежи. Он нас с удовольствием поддержал. Теперь наша молодежь будет получать образование в Нью-Йорке и набираться опыта. Мы верим, что в будущем выйдут сильные режиссеры и операторы из числа этой молодежи», - сказал Нурлан Коянбаев.

По его словам, такие мероприятия в Казахстане должны проводиться чаще. Он добавил, что с целью развития массового вида спорта и молодёжи в прошлом году aонд организовал фестиваль Tartyl fest.

Амбассадор фестиваля Mob Fest Асхат Шыналиев высоко оценил работу участников фестиваля.

«Цель этого конкурса - дать возможность талантливой молодёжи показать себя, развивать креативную индустрию в Казахстане. Мы должны показать, что у нас есть креативная молодежь, что она умеет снимать документальные фильмы на телефон. Видео, представленные на конкурс, сняты очень качественно. Было сложно отобрать из них лучшие. При этом надо отметить, что участниками стали люди, работающие в разных сферах», - заметил Асхат Шиналиев.

В церемонии награждения также участвовала креативный директор Телерадиокомплекса Президента РК Асель Турсынгазина. По ее словам, этот фестиваль - большой праздник для молодежи.

«Я просмотрела все 100 видео участников в качестве члена жюри, и мне все понравилось - идея, звук, монтаж, жанр - все на высоком уровне. Участники поднимали разные темы, в основном проблемы современного казахстанского общества. Мы заметили, что наша молодёжь переживает за будущее страны. Мы очень рады, что у нас в стране растёт такая креативная молодёжь», - сказала Асель Турсынгазина.

Помимо путевки на стажировку в New York Film Academy (NYFA), ещё 40 лучших мобилографов награждены денежными призами в размере 100 тысяч тенге, ещё 40 участников пройдут бесплатный онлайн-курс «Мобилография PRO».

Один из участников фестиваля, 20-летний Санжар Меирманов считает, что мобилография сейчас в Казахстане хорошо развивается, он уже третий год работает в этой сфере, открыл свое агентство в Конаеве и обучает будущих мобилографов.

«Я раньше был барбером, но я не получал удовольствия от этой работы. Решил стать мобилографом, проходил обучение, повышал свою квалификацию в разных странах. Это очень интересно. Сейчас сотрудничаю с представителями разных государств, уже по работе посетил шесть стран. Снимаю в основном коммерческие заказы, рилсы. Я заметил, что заграницей мобилография не так развита, а в Казахстане она сильно шагнула вперед. Мобилография - это путь к развитию, творческая свобода, креатив, достаточно иметь под рукой телефон, ты отснял видео и даришь людям эмоции. Я считаю, что этот фестиваль - очень хорошая возможность для молодых казахстанцев показать себя», - сказал Санжар Меирманов.

Он добавил, что в Алматы в среднем мобилографы, работающие от 1 года до 2 лет, зарабатывают от 1,5 млн тенге в месяц.

Еще один участник, Назар Сарсен отметил, чтобы стать хорошим специалистом в этой сфере, нужно иметь желание и хорошие идеи.

В церемонии награждения участвовали также специально приглашенные гости, известные казахстанские блогеры.

Уровень мероприятия подтверждает активное участие в Mob Fest в качестве членов жюри заслуженного деятеля РК Жана Байжанбаева, известного продюсера и сценариста Сабита Рахимбаева, казахстанских режиссеров Ануара Матжанова, Дамира Тастенбекова, Алена Ниязбекова.

Представляем вам список победителей, получивших путевку New York Film Academy:

Жұматай Ахметхан, Костанай

Руслан Абжалов, Шымкент

Тахыр Тұрар, Алматы

Шоқжан Болат, Тараз

Қаhарман Шакарбекұлы, Қызылорда

Асанбеков Сүндет Шымкент

Салауат Жанарбек, Акмолинская область

Рамазан Мырзатайұлы, Алматы

Айтуғанов Дулат, Астана

Иманғали Мақсолұлы, Алматы

Ильяс Айдарұлы, Алматы

Қуатбай Мырзабек, Алматы

Мылтықбай Аружан

Дауылбаев Рахат, Талдыкорган

Жолдыбаев Сабыржан

Ескендір Каменов, Алматы

Жақсылық Сапарбек, Астана

Тілкешов Ербатыр, Уральск

Изенова Карина, Актау

Қайып Ерқанат, Шымкент.