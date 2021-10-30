20-летний казахстанский боксер деклассировал призера чемпионата мира

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан с победы стартовал на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан сразился с Ин Кю Кимом из Южной Кореи, который ранее уже становился бронзовым призером ЧМ, и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Махмуд Сабырхан вышел в 1/8 финала ЧМ-2021. Добавим, что главным достижением казахстанца в любительской карьере является «золото» чемпионата Азии.

Также сегодня свои бои проведут еще три казахстанских боксера: Саматали Тольтаев (60 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Изначально состав сборной Казахстана выглядел так: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг). Однако команда понесла две потери: досрочно завершили выступление на турнире Бек Нурмаганбет и Нурлан Сапарбай.

Ранее сообщалось, что б оксеры Жусупов и Темиржанов выиграли очередные поединки на чемпионате мира.







