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20-летие специальности «Религиоведение» отметили в КазНУ имени аль-Фараби

19 Ноября 2019 12:30
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20-летие специальности «Религиоведение» отметили в КазНУ имени аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 20-летие специальности «Религиоведение» отметили в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках праздничного мероприятия состоялась Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития религиоведения».

На конференции были представлены выставка Клуба лидеров религиозных объединений города Алматы, экспозиция посольства Таджикистана «Преступления террористической организации Таджикистана «Партия возрождения ислама». Преподаватели и студенты кафедры организовали для гостей выставку «Религия в повседневной жизни».

Поздравить кафедру пришли консул Республики Таджикистан, заместитель руководителя управления общественного развития города Алматы – А. Есенбеков, руководитель управления по делам религии Алматинской области - Р. Есдаулетов, представители научно-исследовательских институтов, члены клуба лидеров религиозных объединений, эксперты информационно-разъяснительной группы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, профессора отечественных и зарубежных вузов.

В рамках мероприятия состоялась презентация первого в Казахстане «Музея истории религий». Организаторы музея обратились к участникам конференции с призывом оказать содействие в сборе экспонатов.

В заключение праздника заведующая кафедрой религиоведения и культурологии А. Курманалиева вручила грамоты и благодарственные письма лучшим студентам, достойно представлявшим кафедру в учебной, научной и общественной жизни.

Отметим, в 1999 году в стенах КазНУ имени аль-Фараби впервые началась профессиональная подготовка религиоведов. Выпускники кафедры работают в органах государственного и муниципального управления, в аналитических службах КНБ и МВД, занимаются научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.



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Ключевые слова: Алматы, Вузы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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