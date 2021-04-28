20 лет назад началась эра космического туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С запуском транспортного пилотируемого космического корабля «Союз ТМ-32» с космодрома Байконур 28 апреля 2001 года началась эра космического туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день на Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж в составе командира корабля Талгата Мусабаева, бортинженера Юрия Батурина и первого в мире космического туриста - американского миллиардера Денниса Тито.

Для летчика-космонавта Т. Мусабаева это был третий полет в космос. Как командиру экипажа и космического корабля ему было поручено очень важное и ответственное задание – обеспечить благополучный полет первого космического туриста мира.

Своими воспоминаниями об этом историческом полете легендарный казахстанский космонавт поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Познакомившись ближе с Деннисом, я увидел, что он человек целеустремленный, любознательный, с большими способностями и огромной мечтой, которую воплотил. Он шел к своей мечте 40 лет! Двадцатилетним юношей грезил космосом, и все-таки увидел Вселенную, когда ему стукнуло за шестьдесят. Деннис рассказывал мне о своей жизни. Он был из бедной семьи, его родители приехали в Нью-Йорк из Италии. Вся семья жила трудовыми буднями, Тито сам пробивал себе дорогу в жизни, выучился, зарабатывал и собирал деньги на космический полет. Настырный человек, трудолюбивый, он всегда стремился в космос. Деннис по образованию был математиком, и, работая в NASA с 1966 года, рассчитывал траекторию космических полетов. Потом ушел, начал свой бизнес, накопил денег и приступил к реализации своей мечты. Наш советский и американский менталитеты позволили нам прийти к одной и той же цели разными путями: я копил знания, Деннис - деньги. Сначала он попытался реализовать идею космического туризма через американцев. Но, как опытный бизнесмен, остановил свой выбор на российском варианте. Пусть это было не совсем патриотично. Дело в том, что свои же соотечественники за такой же полет на «шаттле» предлагали ему заплатить 50 миллионов долларов, при том, что сроки были неизвестны. А ведь он-то деловой, все просчитал, в том числе и свой немолодой возраст, пришел к россиянам и договорился с ними за 20 миллионов долларов. Упорно работал с Роскосмосом и настырно все же прошел, слетал. У меня, конечно, были на счет него кое-какие опасения. Тито, мягко говоря, человек не бедный, и я боялся его капризов. Поэтому ещё до полета решил с ним поговорить «по душам». И тогда я услышал от него замечательную фразу. Деннис сказал: «Вы не беспокойтесь командир. Я - хороший солдат. Ваш приказ для меня - закон. Нужно будет туалет чистить - буду туалет чистить». У меня отлегло от сердца, потому что это было единственное, что меня беспокоило тогда. Я не сомневался ни в себе, ни в своем бортинженере и почти не сомневался в технике», - рассказал Талгат Амангельдиевич.

- После полета с Деннисом Тито Вас прозвали «первой космической нянькой», я бы сказала точнее - «первый космический усатый нянь». Как вел себя на орбите космический турист?

- На МКС ему было все интересно. Он вел себя действительно, как нормальный, любознательный турист. Я думаю, Деннис не обижался на мою чрезмерную опеку, потому что взять его под свое «крыло» мне пришлось с первых дней подготовки. Еще до полета, во время недельной подготовки в Центре Линдона Джонсона в Хьюстоне произошел следующий инцидент. Американцы поставили ультиматум: российский экипаж может проходить подготовку в центре, но без Тито. Вместо Денниса они предложили нам немецкого астронавта, очень хорошего человека и специалиста. Но у меня, как командира, не было ни права, ни желания менять экипаж. И я заявил: «Если мы пойдем, то только полным составом». Наше противостояние с НАСА длилось сутки. Вопрос был улажен на уровне глав национальных космических агентств России и США, и только через день мы приступили к тренировкам. Эта коллективная акция борьбы за справедливость с самого начала укрепила наш экипаж «Мусабаев - Батурин - Тито».

- Чем объясняется этот конфликт, который удивил многих: американцы против американца?

- Когда-то СССР первым отправил человека в космос, первым запустил спутник. Первая женщина-космонавт тоже была нашей. За советской космонавтикой были и первая стыковка, и первый выход в открытый космос. Мы проиграли американцам только в полете на Луну. И вот на этом фоне приезжает российский экипаж, которому предстоит везти первого космического туриста, да еще и американца! Руководству НАСА это очень не нравилось. Конечно, американцы могут обвинить своего соотечественника в не патриотичности, но Тито обращался к ним, а они загнули такую сумму! Я понимаю Денниса - он был одержим своей мечтой и не мог упустить своего шанса, который ему дала Россия.

В день инцидента Деннис, вдохновленный тем, что я его отстоял, пригласил нас на обед. И тут слышим, по телевизору передают новости: «Русский экипаж во главе с командиром Мусабаевым объявил голодную забастовку». А мы сидим за богато накрытым столом в итальянском ресторане!

- Можете рассказать об интересных случаях во время этого полета?

- За восьмидневное путешествие с Тито произошло несколько приключений. Третий день полета на МКС. Деннис был занят видео- и фотосъемкой. Он уже освоился на станции, чувствовал себя лучше, и необходимости принимать лекарства от «болезни движения» уже не было. Но, тем не менее, мы старались не оставлять его без присмотра. Я только отлетел на пять минут, слышу, как Тито зовет на помощь. В это время американский экипаж Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс находились в своем модуле LAB, Батурин - в грузовом блоке, а я «Союзе». Подлетаю и вижу над головой Денниса пузырь крови, который, пульсируя, становился на глазах все больше и больше. Я кинулся к Деннису. Нужно было, не мешкая, остановить кровь. Я сжал руками рассеченную кожу. К счастью, это помогло. Затем на помощь пришла Сьюзен со своей классной американской аптечкой, и мы вместе, как хирург с медсестрой, обработали и зашили рану на бедовой голове американского миллиардера. Оказалось, что Деннис не справился с управлением своего тела в условиях невесомости и ударился головой о выступ. Мы внимательно наблюдали за состоянием Тито, как бы не было последствий, но он был весел, жизнерадостен и в последующем очень аккуратен на поворотах.

- Как состоялось приземление корабля, как чувствовал себя космический турист?

- Наш космический корабль «Союз ТМ-31» с первым космическим туристом мира приземлился точно по расписанию, 6 мая 2001 года в 70 километрах от Аркалыка. Сама посадка прошла мягко. Но при посадке произошла внештатная ситуация: при входе атмосферу у нас был перелет почти 500 километров. Поэтому у нас перегрузка была на корабле больше положенной и достигала 7,2 G, и я очень переживал за здоровье Денниса. Перед тем, как войти в атмосферу, уже двигатель должен был начать работать, поступает команда из ЦУПа: срочно найдите аптечку, таблетку № 5, дайте Тито, под язык ему положите таблетку № 3. Я должен был отстегиваться в самый сложный момент, и в скафандре, перчатках доставал эти маленькие таблетки. Аптечку вообще обычно оставляют на станции, а я как чувствовал, взял с собой. Я подлетаю прямо к лицу Тито и говорю: «Рот открой!» Деннис смотрит на меня удивленно, думает, командир с ума сошел - потому что при посадке никто так не делает - не отстегивается. Но зная, что я его «космический нянь», слушается. Одну за другой закидываю таблетки в рот Деннису и возвращаюсь на место. Трагикомедия вообще! Потом спрашиваю у цуповцев: «Что за таблетки № 5, № 3, я же не могу понять по номерам, нельзя, что ли, сказать нормальным языком. Оказывается, у него на посадке кардиограмма показывала инфаркт, представляете? Но Тито был счастлив. «Полет замечательный, это было лучше всего! Это был рай, я только что вернулся из рая», - такими были первые слова Тито для спасателей и журналистов. При первом медицинском осмотре никаких серьезных повреждений врачи у него не обнаружили.

Тито, безусловно, удивительная личность. Он сорок лет шел навстречу своей мечте и в шестьдесят полетел в космос. Я собственными глазами видел, что пришлось пережить этому человеку, чтобы преодолеть земное притяжение, привыкнуть к невесомости, справиться с бурей эмоций. К счастью, первый полет первого космического туриста завершился благополучно, и это была моя главная миссия, помимо основных обязанностей, как командира.

- А сейчас Вы общаетесь с Тито?

- Давно не общались. Ему уже 80 лет, мне 70! В общем-то, мы хорошо подружились. После окончания полета мы были в гостях у Денниса в Америке, по возможности общаемся с ним. Тито выпустил фильм о своем космическом вояже, и, говорят, написал книгу о полете, где он не только рассказал, как я зашивал ему разбитую голову, но и представил меня неким монстром, «бьющим по рукам американца». Что ж, доля правды в этом есть, ведь безопасность полета - это, прежде всего.

- Талгат Амангельдиевич, с того времени в космосе побывало семь космических туристов. Сегодня цена космического путешествия составляет уже 50 миллионов долларов. Вы считаете перспективным это направление развития космонавтики?

Сегодня космический туризм является одним из экзотических видов экстремального туризма - путешествие на орбиту Земли. Я думаю, что у космического туризма большое будущее. Космонавтика позволит нам - обладателю крупнейшего космодрома в мире, зарабатывать серьезные деньги, как на туризме в составе космических экспедиций, так и на других видах коммерческих запусков. Но для этого необходимо осознавать свои долгосрочные стратегические интересы в отрасли и последовательно строить линию поведения.

- Спасибо Вам, Талгат Амангельдиевич! Примите поздравления с днем Вашего космического полета, ставшего началом космического туризма в мире