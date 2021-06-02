20 квартир получили жители Макинска
Первый день лета для 20 очередников города Макинска, который практически находится на середине автодороги, соединяющей столицу и областной центр, стал счастливым. Сегодня они получили ключи от новых квартир по направлению «Шаңырақ» государственной программы «Нұрлы жер».
«Сегодня для нас всех знаменательный день. В год празднования 30-летия Независимости Казахстана вы получаете ключи от своих квартир. В сфере строительства очень важно строить доступное жилье. По госпрограмме «Нұрлы жер», которую утвердил Елбасы, тысячи семей ежегодно получают свое долгожданное жилье», - сказал аким района Талгат Ерсеитов.
Кроме того, здесь в этом году планируется завершение строительства двух жилых домов на 60 и 24 квартиры для социально-уязвимых слоев населения.
По информации управления строительства, в прошлом году в области введено в эксплуатацию 574 тыс. кв. метров жилой площади. За счет средств республиканского и областного бюджетов планируется строительство 71 многоквартирного жилого дома, а это 3061 квартира. На сегодня ведется строительство 44 жилых домов на 1982 квартиры.
За годы суверенитета в регионе было реализовано множество государственных программ, направленных на решения задач по обеспечению населения жильем.