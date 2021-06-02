20 квартир получили жители Макинска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области стало еще больше обладателей нового жилья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Первый день лета для 20 очередников города Макинска, который практически находится на середине автодороги, соединяющей столицу и областной центр, стал счастливым. Сегодня они получили ключи от новых квартир по направлению «Шаңырақ» государственной программы «Нұрлы жер».

«Сегодня для нас всех знаменательный день. В год празднования 30-летия Независимости Казахстана вы получаете ключи от своих квартир. В сфере строительства очень важно строить доступное жилье. По госпрограмме «Нұрлы жер», которую утвердил Елбасы, тысячи семей ежегодно получают свое долгожданное жилье», - сказал аким района Талгат Ерсеитов.

Кроме того, здесь в этом году планируется завершение строительства двух жилых домов на 60 и 24 квартиры для социально-уязвимых слоев населения.

По информации управления строительства, в прошлом году в области введено в эксплуатацию 574 тыс. кв. метров жилой площади. За счет средств республиканского и областного бюджетов планируется строительство 71 многоквартирного жилого дома, а это 3061 квартира. На сегодня ведется строительство 44 жилых домов на 1982 квартиры.

За годы суверенитета в регионе было реализовано множество государственных программ, направленных на решения задач по обеспечению населения жильем.