20 крупных современных медицинских клиник построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 крупных современных медицинских клиник планируют построить в городах Казахстана. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи предусмотрено строительство и открытие более 487 объектов ПМСП до 2025 года, в том числе в 137 сельских населенных пунктах», - сказал Алексей Цой.

В результате реализации данной меры, по словам министра, будет обеспечена доступность врача пациентам через снижение нагрузки на одного врача ВОП с 1 860 до 1 700 прикрепленного населения.

Для обновления сети медицинских организаций будет обеспечено строительство 50 новых объектов до 2025 года взамен старых и аварийных, в том числе:

- 20 крупных современных клиник в городах по механизму ГЧП;

- 4 научных республиканских центра,

- 2 республиканские больницы;

- 6 городских и областных больниц;

- 18 районных больниц и поликлиник;

- капитальный ремонт 840 действующих объектов (в том числе 766 объектов на сельском уровне) в рамках трансфертов общего характера и Дорожной карты занятости.

«В результате реализации данных мер ожидается снижение износа зданий медицинских организаций с 58% до 44% в 2023 году. Кроме того, доля частных инвестиций в здравоохранении увеличится с 37% до 42,8%», - заключил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.