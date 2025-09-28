РУ
    20-километровый водопровод проложили вдоль Чарынского каньона

    В Чарынском государственном национальном природном парке реализован важный проект - 26 сентября запущен водопровод, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.

    20-километровый водопровод проложили вдоль Чарынского каньона
    Фото: t.me/qazfwc

    Строительство водопровода стало совместным проектом «Чарынского государственного национального природного парка» и ТОО «Жетісу Вольфрамы». В 2024 году между парком и компанией «Жетісу Вольфрамы» была утверждена дорожная карта совместных мероприятий на 2024–2046 годы.

    20-километровый водопровод проложили вдоль Чарынского каньона
    Фото: t.me/qazfwc

    В рамках данного сотрудничества завершено строительство и введён в эксплуатацию 20-километровый водопровод, проложенный вдоль туристического маршрута «Чарынский каньон – Долина замков».

    Кроме того, для обеспечения водопоем диких животных на территории национального парка дополнительно проложено 5 километров водопровода.

    Также на территории парка состоялось открытие современного служебного кардона.

    служебный кордон в Чарыне
    Фото: t.me/qazfwc

    На новом объекте на постоянной основе будет проживать государственный инспектор с семьёй. Особенность кардона — его многофункциональность: часть помещения приспособлена для приёма туристов, что создаёт возможность трудоустройства для жён инспекторов и способствует развитию туризма в регионе.

    При строительстве использованы экологичные материалы — каркасово-камыш, изготовленный своими силами сотрудниками национального парка. 

    Строительство кордона осуществлено исключительно собственными силами сотрудников национального парка, без участия сторонних организаций.

    Теги:
    Туризм Национальные природные парки Чарын Национальные парки Вода Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
