20-километровый водопровод проложили вдоль Чарынского каньона
В Чарынском государственном национальном природном парке реализован важный проект - 26 сентября запущен водопровод, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.
Строительство водопровода стало совместным проектом «Чарынского государственного национального природного парка» и ТОО «Жетісу Вольфрамы». В 2024 году между парком и компанией «Жетісу Вольфрамы» была утверждена дорожная карта совместных мероприятий на 2024–2046 годы.
В рамках данного сотрудничества завершено строительство и введён в эксплуатацию 20-километровый водопровод, проложенный вдоль туристического маршрута «Чарынский каньон – Долина замков».
Кроме того, для обеспечения водопоем диких животных на территории национального парка дополнительно проложено 5 километров водопровода.
Также на территории парка состоялось открытие современного служебного кардона.
На новом объекте на постоянной основе будет проживать государственный инспектор с семьёй. Особенность кардона — его многофункциональность: часть помещения приспособлена для приёма туристов, что создаёт возможность трудоустройства для жён инспекторов и способствует развитию туризма в регионе.
При строительстве использованы экологичные материалы — каркасово-камыш, изготовленный своими силами сотрудниками национального парка.
Строительство кордона осуществлено исключительно собственными силами сотрудников национального парка, без участия сторонних организаций.