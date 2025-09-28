20-километровый водопровод проложили вдоль Чарынского каньона

Строительство водопровода стало совместным проектом «Чарынского государственного национального природного парка» и ТОО «Жетісу Вольфрамы». В 2024 году между парком и компанией «Жетісу Вольфрамы» была утверждена дорожная карта совместных мероприятий на 2024–2046 годы.

Фото: t.me/qazfwc

В рамках данного сотрудничества завершено строительство и введён в эксплуатацию 20-километровый водопровод, проложенный вдоль туристического маршрута «Чарынский каньон – Долина замков».

Кроме того, для обеспечения водопоем диких животных на территории национального парка дополнительно проложено 5 километров водопровода.

Также на территории парка состоялось открытие современного служебного кардона.

Фото: t.me/qazfwc

На новом объекте на постоянной основе будет проживать государственный инспектор с семьёй. Особенность кардона — его многофункциональность: часть помещения приспособлена для приёма туристов, что создаёт возможность трудоустройства для жён инспекторов и способствует развитию туризма в регионе.

При строительстве использованы экологичные материалы — каркасово-камыш, изготовленный своими силами сотрудниками национального парка.

Строительство кордона осуществлено исключительно собственными силами сотрудников национального парка, без участия сторонних организаций.



