20 казахстанских педагогов пройдут стажировку в Южной Корее по итогам хакатона EduAI

В Астане прошел первый республиканский «EduAI: Педагогический хакатон», объединивший учителей со всего Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам конкурса 20 лучших педагогов получили грант на стажировку в Южной Корее за счет центра Daryn Ustaz.

Около 400 педагогов со всех регионов Казахстана приняли участие в республиканском хакатоне по внедрению искусственного интеллекта в образование. В конкурсе учителя представили собственные методические решения по использованию ИИ в учебном процессе.

— Сейчас ИИ развивается быстрее чем мы думаем, поэтому основной драйвер развития любой страны — это школьники и будущее поколение, а их воспитывают учителя. Поэтому мы хотим, чтобы с помощью с ИИ наши учителя могли быстрее адаптироваться к новым реалиям, применяя технологии на высоком уровне, — рассказал директор центра Daryn Ustaz Аскар Максат.

По итогам хакатона победителями стали четыре команды, представившие лучшие решения по применению искусственного интеллекта в образовании: Anthropic, K-Titans, Tech Girls AI и «Көшбасшылар».

Участники предложили модели раннего выявления учащихся с низкой успеваемостью, концепцию домашнего задания будущего, подходы к ответственному использованию ИИ в образовательном процессе, а также единую внутришкольную систему обратной связи для повышения качества обучения.

Наградой для победителей стала стажировка в Южной Корее, одной из стран-лидеров в области цифрового образования.

— Чтобы подготовить студентов к работе с реальными пациентами, мы создали виртуальных пациентов. Сейчас по этой разработке ведется патентная работа. Студенты могут взаимодействовать с виртуальными пациентами, которые способны вести диалог и проявлять эмоции. Это помогает моделировать реальные ситуации и демонстрирует, насколько непростой может быть работа врача. Система позволяет оценивать не только коммуникативные навыки студентов, но и правильность постановки диагноза и выбора методов лечения, — рассказал участник победившей команды «Көшбасшылар», преподаватель Западно-Казахстанского медицинского колледжа Бахытжан Улан.

В течение двух дней педагоги в составе команд создавали проекты по внедрению современных решений в образование.

— Сегодня Южная Корея является одной из ведущих стран мира по эффективному внедрению технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования, где сосредоточены сильнейшие technological компании в этой сфере. В частности, наши педагоги смогут познакомиться с опытом компании I-Scream Media с капитализацией более 1 млрд долларов, которой пользуются 98% школ Южной Кореи, и изучить, как именно внедряются решения на основе искусственного интеллекта в систему среднего образования, — заключил Аскар Максат.

Напомним, в 2026 году около 60 тыс. казахстанских педагогов пройдут обучение по программам цифровой грамотности и искусственного интеллекта.