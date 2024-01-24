20 казахстанских мобилографов начали обучение в New York Film Academy

20 финалистов республиканского фестиваля мобилографии, организованного Фондом президентских инициатив «Dara» в партнерстве с Управлением Делами Президента РК, проведут неделю в учебных аудиториях Нью-Йоркской Академии кино в Лос-Анджелесе, передает агентство Kazinform.

В одном из ведущих американских вузов по комплексному обучению кинопроизводству и 3D анимации казахстанцам расскажут о технологиях съёмочного процесса. Классические стандарты съёмок, переложенные на технические возможности смартфона, уже несколько лет используют в так называемом «вертикальном» кино.

Программа обучения — серьезная, параллельно идут несколько дисциплин. Один из самых молодых участников проекта, Мырзабек Куатбай, ему всего 18 лет, после первого учебного дня поделился эмоциями.

— Несколько миль пути начинаются с небольших шагов. Мы сделали первый шаг, и я уверен, что у меня все получится! – так коротко, образно, но эмоционально, как и требуют сегодня стандарты коротких историй, описал свои впечатления от учебы Мырзабек.

В стенах New York Film Academy, топового вуза США, обучают будущих режиссеров, актеров, сценаристов, продюсеров, операторов, фотографов и дизайнеров видеоигр. Основал университет голливудский продюсер Джерри Шерлок. Его главный принцип сформулирован так: «Обучение киноискусству через практику».

Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

Сапарбек Жаксылык рассказывает, что курс начался с изучения азов режиссуры, технических характеристик ручных камер, этапов съемок и монтажа.

— NYFA — четвертый официальный университет, в котором я учусь. Радует качество образования и желание преподавателей вдохновенно учить. Знакомство с кинотехнологиями высокого уровня и работа с ними действительно повышают интерес к профессии. Благодарю Фонд «Dara» за такую возможность, потому что обучение в NYFA казалось мне труднодоступной мечтой, — делится Сапарбек Жаксылык.

Амбассадор проекта, Асхат Шыналиев, вспоминая старт фестиваля, подачу заявок и отбор счастливой двадцатки, рассказывает, что не ожидал настолько повышенного интереса от участников и высокого уровня работ победителей. Видеозаявки прислали более 7 тысяч мобилографов от 16 до 40 лет. География — практически весь Казахстан. В финал проекта вышли 100 работ. 40 финалистов получили денежные призы, 40 участников прошли онлайн-курс мобилографии и 20 авторов лучших работ получили возможность обучения в Нью-Йоркской киноакадемии. Это завершающий, финальный этап проекта.

Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

— Сегодня у нас второй день. Editing day — урок монтажа. На уроке мы получаем очень много информации, оказывается, что многие вещи мы неправильно снимаем, и здесь в полной мере показано, как реально снимать кино, как монтировать. Я признателен Фонду «Dara» за эту возможность поучаствовать в проекте, которого не было ни в одной другой стране, хотелось бы, чтобы таких проектов было много, и наши финалисты после завершения проекта смогли повлиять на развитие креативной индустрии в Казахстане, делились знаниями, помогли вывести мобилографию в отдельную отрасль и повлиять на другие, — считает Асхат Шыналиев.

Руководитель Фонда президентских инициатив «Dara», Асель Шильдебаева считает, что проект свою миссию выполнил. Республиканский конкурс мобилографов решил три задачи: популяризация креативных профессий, поддержка талантов и предоставление возможности для самореализации.

- О важности развития креативной индустрии и поддержке талантливой молодежи говорил Глава государства, и мобилография гармонично в этот тренд вписывается. Мы видим, что возможности смартфонов уже оценили такие именитые режиссеры, как Зак Снайдер и Стивен Содерберг, наш Тимур Бекмамбетов. Фильмы, снятые на мобильный телефон, уже получают премии на престижных кинофестивалях. Уверена, что в этой сфере могут реализовать себя много одаренных, молодых казахстанцев, — отметила руководитель Фонда Асель Шильдебаева.

Мобилографию уже называют «новой нефтью». Сфера контента стремительно развивается и будет только набирать обороты. Первыми в Казахстан мировые профессиональные стандарты мобилографии привезут финалисты проекта Фонда «Dara». С них же начнется формирование профессионального сообщества казахстанских мобилографов.