20 исследований в межэтнической сфере провел Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева рассказала об участии Ассамблеи народа Казахстана в медиационных процессах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея на своем уровне участвует в защите прав граждан, в частности активно принимает участие в медиационных процессах. (…) Только в течение прошлого года были рассмотрены порядка 10 тысяч обращений, 70% из которых были разрешены на стадии правовой консультации, по всем заключены медиативные соглашения. Впервые в истории сформирован институт этномедиаторов. В регионах проведено 22 тренинга, где обучение прошли 800 человек», - сказала Аида Балаева на пленарной секции XXXII сессии АНК.

По ее словам, в 2022 году проведено 20 исследований в межэтнической сфере, в регионах провели работы выездные мониторинговые группы.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда акцентирует внимание на том, что мы делаем все эти реформы не ради реформ, а ради наших людей, ради формирования образованной конкурентоспособной личности с высоким внутренним духовно-нравственным и культурным потенциалом», - добавила заместитель руководителя АП РК.