Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

20 исследований в межэтнической сфере провел Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Апреля 2023, 11:35
20 исследований в межэтнической сфере провел Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева рассказала об участии Ассамблеи народа Казахстана в медиационных процессах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея на своем уровне участвует в защите прав граждан, в частности активно принимает участие в медиационных процессах. (…) Только в течение прошлого года были рассмотрены порядка 10 тысяч обращений, 70% из которых были разрешены на стадии правовой консультации, по всем заключены медиативные соглашения. Впервые в истории сформирован институт этномедиаторов. В регионах проведено 22 тренинга, где обучение прошли 800 человек», - сказала Аида Балаева на пленарной секции XXXII сессии АНК.

По ее словам, в 2022 году проведено 20 исследований в межэтнической сфере, в регионах провели работы выездные мониторинговые группы.

photo

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда акцентирует внимание на том, что мы делаем все эти реформы не ради реформ, а ради наших людей, ради формирования образованной конкурентоспособной личности с высоким внутренним духовно-нравственным и культурным потенциалом», - добавила заместитель руководителя АП РК.


АНК   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО