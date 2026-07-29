20 детей выпали из окон в Атырауской области с начала года

В Атырауской области с начала года зафиксировано 20 случаев падения детей из окон. Все инциденты произошли в результате того, что дети находились без присмотра взрослых, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Жанторе Демешова, более половины случаев произошли в Атырау. Еще два случая зарегистрированы в Жылыойском районе, по одному — в Макатском и Индерском районах. Дети выпадали из окон с первого по шестой этажи и получили различные травмы.

По данным департамента, половина происшествий произошла в дневное время — до 18:00 (10 случаев), еще 10 — после 18:00.

— Если рассматривать по дням недели, то 14 случаев произошли в рабочие дни, с понедельника по пятницу. Еще шесть — в выходные, в субботу и воскресенье. Это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны родителей и их невнимательности в повседневной жизни, — сообщили в пресс-службе департамента.

В связи с этим в регионе усилены меры по обеспечению безопасности детей. В 556 квартирах, где проживают семьи из социально уязвимых категорий, на окна установлены специальные защитные блокираторы.

Кроме того, с начала года проведено 375 профилактических рейдов, в ходе которых разъяснительная работа охватила более 10 тысяч жителей.

По словам специалистов, большинство детей, выпавших из окон, — малыши в возрасте до трех лет.

Спасатели призвали родителей не полагаться на москитные сетки, поскольку они не рассчитаны на вес ребенка. Они рекомендуют не оставлять детей без присмотра возле открытых окон, не ставить мебель рядом с подоконниками и устанавливать специальные защитные устройства на окна.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области установили более 1600 блокираторов на окна для спасения детей.