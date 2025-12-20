20 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

54 года назад (1971) родился АЛПЫСОВ Ермек Амантаевич — первый заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1993); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (2005).

Трудовая деятельность: учитель географии СШ № 156 г. Алматы (1993); бухгалтер ТОО «Бектауата» (1999-2001); ведущий, главный специалист, инспектор, начальник отдела Алматинского областного управления охраны окружающей среды (2001-2004); заместитель акима Аксуского района Алматинской области (2004-2008); заместитель акима г. Талдыкоргана (2008-2012); аким г. Талдыкоргана (2012-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2017); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); заместитель акима Карагандинской области (2021-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

52 года назад (1973) родился КАРИПБЕКОВ Серик Акмырзинович — прокурор города Алматы.

Окончил Стамбульский университет Турецкой Республики.

Трудовая деятельность: помощник прокурора города Аксу Павлодарской области (2000); начальник отдела и управления, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры; начальник департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры (06.2020-10.2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

44 года назад (1981) родился ЖИЕНБАЕВ Ержан Нурланович — помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.

Родился в Алматы. Окончил Университет «Туран», юрист.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2005); старший эксперт, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2005-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2012-2013); заведующий юридическим отделом канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2013-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); имеет 4 юбилейные медали.

41 год назад (1984) родился КУШЕРОВ Нуралхан Оралбаевич — аким Туркестанской области.

Родился в г. Шымкент. Окончил ЮКГУ им М.Ауэзова, специальность «Экономист» (2005); Казахский гуманитарный юридический университет, специальность «Юриспруденция» (2007).

Трудовая деятельность: бухгалтер-инспектор (2005-2007); помощник депутата Мажилиса Парламента РК (2007-2008); эксперт Налогового комитета МФ РК (2008-2009); работа на разных должностях в структурных и районных подразделениях налогового департамента по городу Астана (2009-2015); заместитель акима г. Шымкент (2015-07.2018); руководитель управления государственных доходов по городу Актау ДГД по Мангыстауской области (2018); руководитель департамента государственных доходов по городу Шымкент (2018-2021); руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области (2021-2023); заместитель акима Туркестанской области (2023-2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

40 лет назад (1985) родился КАНКУРОВ Станислав Владимирович — председатель Алматинского городского филиала партии «AMANAT».

Родился в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области.

Окончил МГУ им. Ломоносова (MBA), специальность «Экономика»; Университет им. Д. Кунаева, специальность «Юриспруденция»; Центрально-Азиатский университет, специальность «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Трудовая деятельность: специалист, главный специалист ТОО «Техническая инвентаризация имущества» (2005); директор ТОО «Техническая инвентаризация имущества» (2005-2006); АО «ПСТК Бителеком» (2006-2011); вице-президент Общественного фонда «Поддержки программы Президента Республики Казахстан „Казахстан-2030“, г. Алматы (2010-2011); первый заместитель председателя Бостандыкского районного филиала партии „Нұр Отан“ (2011-2013); заместитель председателя Алматинского городского филиала партии „Нұр Отан“ (2013-2018); первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии „Нұр Отан“ (2018-2021); председатель маслихата города Алматы (2021-2023).

На занимаемой должности — с апреля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021); ведомственными и юбилейными медалями.

Также в этот день родились:

83 года назад (1942-2025) родился ИСАБЕКОВ Дулат — казахский писатель, лауреат Государственной премии Республики Казахстана, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: старший редактор литературно-драматического вещания Казахского радио, заведующий отделом очерка и публицистики журнала «Жұлдыз», старший редактор издательства «Жалын»; главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахстана (1980-1988); главный директор Казахского телевидения (1990-1992); директор издательства «Жазушы» (1992-1996); директор Казахского научно-исследовательского института культуры и искусствознания (1998).

Творчество Исабекова начинается с середины 60-х годов, с публикации первого рассказа «Жолда» (1963), затем рассказ «Шойынкулат» был опубликован в общем сборнике молодых писателей «Тангы Шык» (1964), был включен в коллективный сборник рассказов писателей Казахстана «Прощаться не хочу» (1970). Но в полную силу как прозаик и драматург он раскрылся в 70–80-е годы, приобрел всесоюзную и зарубежную известность.

Д. Исабеков — автор сборников рассказов и повестей, опубликованных в республиканских периодических изданиях: «Бекет» (1966), «Беспокойные дни» (1970), «Отчий дом» (1973), «Жизнь» (1975) и книжки-картинки для детей «Горький мед» (1969).

По его сценарию, студией «Казахфильм» поставлен художественный фильм «Храни свою звезду» (1975). В театрах республики идут пьесы Д. Исабекова «Приемные дни ректора» и «Старшая сестра». Пьеса «Старшая сестра» получила первую премию на республиканском конкурсе 1977 года на лучшее драматургическое произведение. На основе произведений Исабекова написаны сценарии и поставлены художественные фильмы («Изумруд», 1975), «Полынь-трава» (1986), «Жизнь» (1996).

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Достық» (2014) II степени.