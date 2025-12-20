20 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан

В ноябре 2018 года Премьер-министр Казахстана подписал постановление Правительства, которое включило в список праздничных дат еще один профессиональный праздник — День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан.

Государственная фельдъегерская служба Казахстана, занимающаяся доставкой корреспонденции для высших органов государственной власти и государственного управления, правительственных учреждений и высшего военного командования, была создана в конце декабря 1991 года постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан. В ноябре 2020 года Указом Президента утверждены ведомственные награды фельдъегерской службы, медаль за вклад в развитие фельдъегерской связи, а также нагрудный знак «Отличник Государственной фельдъегерской службы».

Международный день солидарности людей

Праздник учредила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2005 году, по ее задумке, он должен напоминать обществу о важности солидарности в реализации всех международных договоренностей и программ. В резолюции, согласно которой был учрежден Международный день солидарности людей, отмечалось, что солидарность является одной из фундаментальных ценностей человечества и именно она должна лежать в основе современных международных отношений: только будучи солидарными, люди смогут сообща трудиться над решением глобальных проблем.

СОБЫТИЯ

В 1928 году Центральный исполнительный комитет Казахской Автономной ССР принял постановление о переводе письменности казахского языка с арабской графики на латинизированный алфавит. Для этих целей на базе латинских символов был специально разработан алфавит Жаналiп.

В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР рабочий поселок Большой Джезказган преобразован в город Джезказган. В то время он насчитывал вместе с поселком Рудник немного более 30 тысяч жителей.

В 1970 году вышла на большой экран легендарная кинокартина Султана Ходжикова «Кыз-Жибек», ставшая достоянием золотого фонда казахского национального кинематографа. В основу фильма легла поэтическая легенда по мотивам народного казахского эпоса о трагической любви юноши и девушки из враждующих казахских племен. Картина завоевала огромную зрительскую любовь, получив статус поистине народного кино.

В 1991 году принят Закон РК «О гражданстве Республики Казахстан», в соответствии с которым Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответственен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан.

В 2010 году издательством им. Короля Фахда КСА было решено передать в дар Астане экземпляры Корана с переводом на корейский, греческий, немецкий и болгарский языки. В год председательства Казахстана в Организации Исламская конференция саудовская сторона подарила Духовному управлению мусульман Казахстана сотни книг со смысловым переводом Корана на казахский, русский, уйгурский, турецкий, азербайджанский и кыргызский языки.

В 2010 году в Казахстане в тестовом режиме было запущено спутниковое вещание. Спутниковая сеть АО «Казахстанские телекоммуникации» была переведена на новый стандарт спутникового вещания DVB-S2 MPEG 4, 8 PSK. Отличительная особенность нового стандарта — возможность увеличения количества каналов стандартного разрешения и предоставление каналов высокой четкости (в HD-формате). Также запуск цифрового спутникового ТВ позволит решить проблему доведения отечественных телепрограмм до отдаленных регионов страны, где отсутствует эфирное вещание.

В 2011 году акимат Астаны стал первым в Казахстане государственным органом, удостоенным сертификата Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM), подтверждающим стремление администрации столицы Казахстана соответствовать в своей работе распространенным в Европе стандартам качества управления.

В 2012 году в Министерстве юстиции РК представили Информационно-правовую систему нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет», аналогов которой в Казахстане нет. Бесплатная база казахстанского законодательства «Әділет» — поисковая веб-система, которая представляет собой полный электронный свод нормативных правовых актов Казахстана на государственном и русском языках, который формируется из официальных источников.

В 2012 году был издан уникальный Атлас памятников и достопримечательностей истории, культуры и географии Казахстана «От Алтая до Каспия». Уникальность атласу придают необычные и редкие иллюстрации — фотографии и рисунки, сделанные Чоканом Валихановым, Павлом Кошаровым, Николаем Пантусовым и другими исследователями и путешественниками XIX века, которые передают прежний вид ландшафтов, памятников и облики известных исторических личностей.

В 2013 году в Брюсселе в представительстве Совета Европы состоялась церемония подписания Совместной декларации о расширении сотрудничества между Республикой Казахстан и Советом Европы. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая подписала подобную совместную декларацию с СЕ.

В 2013 году Алматинский метрополитен признан лучшим по версии Европейского общества исследования качества (ESQR). Кубок и диплом в номинации «Европейской награды по лучшему практическому применению (использованию) качества алматинской подземки были присуждены по категории „Platinum“ в Вене.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «С днем рождения» из серии монет «Монета-подарок» номиналом 100 тенге, «Любовь» из серии монет «От сердца к сердцу» номиналом 500 тенге и памятные монеты из сплава нейзильбер «Петропавл» из серии монет «Города Казахстана» номиналом 50 тенге.

В 2018 году на азербайджанском языке вышла в свет книга-сборник научных статей «Алаш Орда: значение в истории становления казахской государственности».

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев ознакомил участников с содержанием книги-сборника и отметил, что партия «Алаш» объединяла в себе единомышленников, отстаивавших идеи самоопределения казахского народа и национальной государственности. Программные цели «Алаш» были основаны на многовековой мечте казахского народа о построении свободного и независимого государства. Книга одна из первых издана на латинском алфавите казахского языка. Сборник позволит провести апробацию нового алфавита казахского языка за рубежом среди азербайджанских читателей, а также войдет в единую онлайн-библиотеку общетюркских произведений.

В 2018 году одной из центральных улиц столицы Иордании было присвоено имя столицы Казахстана — Астана. В торжественной церемонии открытия приняли участие аким столицы Казахстана Бахыт Султанов и мэр столицы Иордании — Аммана — Юсуф аль-Шауариба.

— Наши народы связывают образцовые отношения и, конечно же, политическая дружба глав наших стран. Астана является эталоном современного города и примером для подражания. Поэтому для нас честь, что в столице Иордании открылась улица Астана, которая станет олицетворением нашей дружбы и плодотворного сотрудничества, — сказал Юсуф аль-Шауариба.

В 2021 году из «Золотого фонда» Казахского радио был издан аудиосборник произведений, включающий уникальные архивные записи казахских дикторов и исполнителей. В этот сборник вошли оригинальные аудиозаписи 1954 года. Всего архивный фонд телерадиокорпорации «Казахстан» насчитывает более 110 000 исторических и архивных видео- и аудиозаписей, хранящихся с 1940-х годов. Общая продолжительность архивных материалов — 42 тысячи часов.

Сборник архивных записей аудиоколлекции разделен на семь категорий: «Дәуір үні», «Атадан қалған асыл сөз», «Батырлар жыры», «Ән өнері», «Күй», «Салт-дәстүр» и «Ертегі».

В 2021 году состоялось торжественное открытие Центра повышения квалификации работников государственных и ведомственных архивов при Национальном архиве Республики Казахстан.

Министром культуры и спорта А. Раимкуловой отмечена значимость открытого впервые Центра по повышению квалификации и переподготовки кадров архивной отрасли, в том числе по узким специальностям — реставратор, обработка научно-технической и аудиовизуальной документации.

В 2024 году в столице Казахстана прошла Внеочередная XXVII Выборная Конференция Казахстанской федерации футбола, где состоялись выборы нового президента организации. Набравший больше всех голосов Марат Омаров избран президентом Казахстанской федерации футбола.

В 2024 году в Астане в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan прошел итоговый отчет о годичной деятельности Высшей школы национального спорта на котором Костанайский конный завод предложил проект улучшать костанайскую породу путем скрещивания, чтобы получить лошадей для кокпара, аударыспака и других традиционных казахских конных игр.