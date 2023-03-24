Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

20 человек эвакуировали при пожаре в Таразе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 14:37
20 человек эвакуировали при пожаре в Таразе Фото: t.me/qr_tjm

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 23 марта в 21часов 40 минут произошло возгорание балкона одной из квартир на 5 этаже 5-этажного жилого дома в городе Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Они оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место.

С места происшествия было эвакуировано 20 человек, 5 из них дети. Пожар локализован в 21?56, ликвидирован в 22:03. Пострадавших не зарегистрировано. Выясняются причина пожара и материальный ущерб.

photo

Жамбылская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу