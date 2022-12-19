Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Актобе

19 Декабря 2022, 18:00
20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городе Актобе на третьем этаже трехэтажного жилого дома произошел пожар на площади 3 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В тушении пожара задействовали силы и средства в количестве 18 человек и 5 ед.техники.

По лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них 7 детей. Силами спасателей спасено 4 человека, из них 3 детей.

Общими силами пожар удалось ликвидировать в 01:08. Причина пожара все еще устанавливается. По данным ДЧС Актюбинской области, жертв и пострадавших нет.


Новости по теме
Из-за отравления угарным газом 14 человек госпитализированы и трое скончались в РК за два дня
Полицейский и фельдшер спасли женщину из горящего дома в Алматы
Лавиноопасность горных массивов проверили в Жетысуской области
Теги:
Читайте также
Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
Массовая драка произошла в Караганде, задержаны 17 человек
ДТП с волейбольной командой: трое из пяти прооперированных детей пришли в сознание
Мертвых лебедей нашли на озере в Мангистауской области
Смертельное ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области - водитель заснул за рулем
Из-за отравления угарным газом 14 человек госпитализированы и трое скончались в РК за два дня
Более 16 тысяч домов остались без электричества в Японии из-за сильного снегопада
Более 30 человек пострадали во время перелета из Финикса на Гавайи из-за турбулентности
Новости партнеров
Популярное
1 Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков
2 Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел
3 Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ
4 Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара
5 Куриные яица по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана

Лента новостей