20 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1952) родился АЛТЫНБЕКОВ Крым — художник-реставратор, основатель и руководитель научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым».

Фото: Wikipedia

Трудовая деятельность: с 1974 года работал в реставрационных мастерских Эрмитажа (Санкт-Петербург), стажировался в Московском всесоюзном научно-исследовательском институте реставрации (ВНИИР), реставрационных мастерских Лувра и Гренобля во Франции (2000); работал в «Казмузейреставрация». Основал научно-реставрационную лабораторию «Остров Крым» (Алматы), занимающуюся реставрацией, консервацией и полной реконструкцией археологических находок и других памятников культуры. В лаборатории реставрируются находки из металла, камня, текстиля, кожи, меха, кости и других материалов.

Им восстановлены более 1000 памятников истории и культуры, древнего прикладного искусства, которые экспонируются в разных музеях мира, в том числе восстановлен и дополнен древний сакский светильник из села Аксуат (Тарбагатайский район, ВКО), отреставрированы гуннские ювелирные артефакты мавзолея Ахмеда Яссауи (г.Туркестан), серебряный оклад Евангелия Алматинского кафедрального собора, уникальное оружие мамлюков (Египет), реконструированы парадные облачения верховых коней берельского вождя, создана новая, наиболее корректная версия реконструкции «Золотого человека» (Алматинская область), созданы реконструкции костюма и вооружения сарматского вождя (Западный Казахстан), а также сакского царя из кургана Аржан (Россия) и др.

67 летназад (1959) родился СУЛЕЙМЕН Усен Абдухадырулы — руководитель Национального фонда содействия процветанию.

Фото: facebook.com/KazakhstanMFA

Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков, факультет английского языка (1980); Институт международных и общественных отношений, Колумбийский университет, Нью-Йорк, магистр международных отношений (1995); Гонконгский университет, PhD (2013).

Трудовая деятельность: третий секретарь департамента протокола МИД РК (1992-1995); второй секретарь департамента Америки МИД РК (1995); второй, первый секретарь посольства РК в Исламской Республике Иран (1995-2000); начальник отдела международных организаций департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (200-2001); эксперт информации и аналитического департамента Агентства «Хабар» (2001-2002); корпоративный директор по развитию Института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) при Президенте РК (2002-2004); советник-заместитель главы миссии по политическим и культурным делам посольства РК в Туркменистане (2004-2005); генеральный консул РК в специальных административных районах Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао) Китайской Народной Республики (2005-2009); советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при ОБСЕ и при других международных организациях (Вена, Австрия) (2009-2012); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур (2016-2019), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству (2017-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

64 годаназад (1962) родился БЕКТАЕВ Али Абдикаримович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1984); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1992).

Трудовая деятельность: главный инженер совхоза (1984-1985); заместитель заведующего Сайрамского райкома партии (1987-1989); инструктор Сайрамского райкома партии (1987-1989); секретарь парткома совхоза (1989-1990); слушатель Ташкентской ВПШ, АВПШ-АИПУ (1990-1991); консультант Чимкентского обкома партии (1991); заместитель генерального директора ПКФ «Казыгурт Лтд.» (1991-1992); заместитель главы Казыгуртской районной администрации (1992-1994); начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник управления туризма и спорта, начальник Департамента спорта и физкультуры Южно-Казахстанской области (1994-1999); начальник Департамента государственной службы Южно-Казахстанской области (1999); начальник управления по ВЭС и инвестициям Южно-Казахстанской области (1999-2000); аким Казыгуртского района (2000-2002); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2002-2006); аким г. Туркестана (2006-2008); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2008-2014); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2014-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету (2017-2019).

На занимаемой должности — с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями.

63 года назад (1963) родился МАСИМХАНУЛЫ Дукен — директор Института Востоковедения имени Р. Сулейменова.

Фото: bilimdinews.kz

Родился в Илийской Казахской автономной области (СУАР КНР). Окончил Центральный национальный университет, г. Пекин, филолог-переводчик (1987).

Трудовая деятельность: научный сотрудник в институте литературы Академии Гуманитарных наук в г. Урумчи СУАР (1987-1993); доцент кафедры стран Дальнего Востока факультета востоковедения Каз ГУ им. аль-Фараби (1993-2002); доцент кафедры востоковедения ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (2002); заведующий востоковедения ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (2003-2005, 2007-2009); заведующий кафедрой китайского языка филологического факультета ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (2010-2020).

На занимаемой должности — с июня 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Лауреат Международной литературной премии «Алаш» (2012), лауреат премии Шанхайской Организации Сотрудничества «Шелковый путь: гуманитарное сотрудничество», неоднократный призер республиканских и международных поэтических конкурсов.

45 лет назад (1981) родилась ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, Уполномоченный по вопросам семьи при Президенте РК.

Фото: Конституционный суд

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2001).

Трудовая деятельность: специалист розничного кредитования Аксайского филиала ОАО «Банк Туран Алем» (2001); помощник нотариуса (2001-2003); юрисконсульт ТОО «Жаик Холдинг» (2003-2005); юрисконсульт, начальник службы сбыта ТОО «Аксайэнерго» (2005-2011); генеральный директор ТОО «Батыс Энергоресурсы» (2011-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

42 года назад (1984) родился САБИТОВ Арман Сабитович — заместитель акима города Шымкент.

Фото: Gov.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанская) области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, финансы и кредит; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовая деятельность: ассистент аудитора, старший ассистент аудитора, менеджер-руководитель проектов, управляющий представительства аудиторской компании «Азаматаудит» (2004-2011); член Ревизионной комиссии по г. Алматы (2011-2016); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области (2016-2017); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2017-2018); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области (2018-2019); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); заместитель акима Туркестанской области (2020-2023); аким Сайрамского района Туркестанской области (2023-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.