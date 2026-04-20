20 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1930 году решением ОГПУ были репрессированы более 20 членов Алашского движения во главе с Мухамеджаном Тынышбаевым. Мухтар Ауэзов, Уалихан Омаров, Билял Сулеев, Алимхан Ермеков были освобождены, учитывая сроки отсидки во время предварительного следствия.

В 1991 году в Атырау была добыта первая промышленная нефть на самом глубоком в мире месторождении Тенгиз. Общие разведанные запасы Тенгиза составляют 3 млрд тонн, что по мировой классификации позволяет отнести месторождение к классу гигантских. В 1993 году между Казахстаном и американской компанией «Шеврон» был подписан контракт о совместном освоении Тенгиза, и образовано ТОО «Тенгизшевройл».

В 1994 году вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 году в Ташкенте главами Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 2000 году в Ташкенте состоялась встреча президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана по вопросам региональной безопасности. Президенты подписали Договор о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности.

В 2007 году был подписан Указ «О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций „Ертіс“, „Оңтүстік“ и „Жетісу“, в целях повышения эффективности регионального развития в рамках индустриально-инновационной политики.

В 2011 году казахская диаспора Москвы в республиканской школе «Жас Улан» им. С. Нурмагамбетова презентовала книгу «Легендарный батыр», посвященную Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. Она содержит архивные данные, материалы, которые ранее нигде не публиковались, дневниковые записи, эссе и фотографии казахского писателя. Кроме того, на страницах книги авторы собрали воспоминания его однополчан — Героя Советского Союза Малика Габдуллина и народного писателя Казахстана Дмитрия Снегина, а также добрые пожелания председателя Совета ветеранов г. Москвы Владимира Долгих и младшей дочери генерала-майора Ивана Панфилова — Марьи Панфиловой.

В 2018 году в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области в честь 375-летия Орбулакской битвы появился особый мемориальный комплекс «Батыр бабалар», на переднем плане которого установлен памятник Салкаму Жангир-хану и Жалантос-бахадуру. Высота скульптур двух батыров составляет 12 метров.

Жангир-хан — видный государственный деятель и выдающийся полководец. Ещё при жизни Жангира за проявленное мужество народ прозвал «Салқам Жәңгiр» (Внушительный). Как свидетельствуют историки, для Жангира были характерны такие качества как решительность, упорство, стойкость и готовность к самопожертвованию.

Жалантос-бахадур — легендарная историческая личность, уроженец земли Сыра. В мировой истории прославил себя как знаменитый полководец и искусный зодчий. Легендарный батыр сделал многое для объединения казахской нации в борьбе с врагами и оставил ярчайший след в истории Средней Азии.

В 2022 году завершились соревнования по греко-римской борьбе на Чемпионате Азии в Улан-Баторе. От Казахстана выступили 10 борцов. По итогам двух соревновательных дней нашим атлетам удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Данный результат позволил команде занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе — 180. На втором месте — Иран (151), третьими стали спортсмены из Кыргызстана — 133 очка.

В 2023 году Глава государства подписал Социальный кодекс Республики Казахстан. Социальный кодекс РК — новый системный правовой документ. В Кодексе отражены приоритет поддержки материнства и детства как фактор национальной демографической политики; развитие рынка труда и новые подходы к организации содействия занятости; помощь малообеспеченным семьям в повышении материального благополучия и другие направления.

В 2024 году на телеканале «Jibek Joly» Телерадиокомплекс Президента РК представил документальный фильм «Стихия». Казахстан столкнулся с беспрецедентными по своим масштабам паводками. Шесть регионов страны, десятки тысяч людей, тысячи жилых домов и административных зданий оказались во власти стихии. Однако, беда сплотила казахстанцев, которые сообща противостояли паводкам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил несколько пострадавших регионов, лично оценил масштаб происшествия, поддержал казахстанцев и дал ряд конкретных поручений Правительству и руководителям областей.

В 2024 году кинокартина «Дала Қасқыры» завоевала главный приз «Golden Raven Award» на кинофестивале в Брюсселе. По сюжету главная героиня фильма — жительница маленького городка Тамара, чтобы отыскать своего сына, похищенного во время беспорядков, нанимает бывшего следователя Брайюка. Они вместе ищут мальчика. Брюссельский кинофестиваль «Brussels International Fantastic Film Festival» один из самых популярных европейских жанровых конкурсов, который проводится с 1983 года.

В 2025 году возле Жезказгана успешно приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-26». На борту находились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт Дональд Петтит. «Союз» отстыковался от модуля «Рассвет» Международной космической станции. Сведение корабля с орбиты и посадка прошли в штатном режиме. Экипаж провел на орбите более семи месяцев — их миссия началась 11 сентября 2024 года.