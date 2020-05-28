20,5 млрд тенге выделено на строительно-ремонтные работы в Кордайском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О преобразованиях в Кордайском районе рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Во время чрезвычайной ситуации в районе полностью повреждено 39 жилых домов и 20 коммерческих объектов в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты. Президент поручил гражданам оказать содействие в соответствии с требованиями закона, - сказал Бердибек Сапарбаев.- Через специальную комиссию начислены расходы для каждой семьи и перечислены спонсорские средства в благотворительные фонды. Реконструкцию сел планируется завершить в августе этого года. Кроме того, спонсоры помогли отремонтировать 103 объекта, которым нанесен средний ущерб».

В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» и «Ауыл – ел бесігі» на строительно-ремонтные работы в Кордайском районе выделено 20,5 млрд. тенге, отметил спикер.

«Наша главная задача сегодня - не допустить распространения эпидемии, максимально защитить здоровье наших граждан. Со стороны местных исполнительных и правоохранительных органов, организаций здравоохранения должны быть предприняты все необходимые меры для профилактики эпидемии. Призываю не нарушать карантинный режим. Перед нами стоит большая работа по развитию и процветанию нашей области», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.