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20,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

8 Октября 2018 17:21 146
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20,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 8 октября намолочено 20 млн 550,3 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 14 млн 578,4 тыс. га, или 97% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 14,1 центнера с га.

На аналогичную дату 2017 года было убрано 15 млн 237,8 тыс. га, или 99,4% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 21 млн 485,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 14,1 центнеров с га.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 26,1 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 323,6 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году было засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году - 15 млн 411,6 тыс. га.

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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