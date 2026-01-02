2 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

54 года назад (1972) родился БИШИМОВ Куаныш Ердаулетович — генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Фото: sknews.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1994); Карагандинский государственный университет, юрист (2002).

Трудовая деятельность: механик, контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3 (1994-1998); инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской и Костанайской областям (1998-2001); заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК (2001-2003); директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО НК «Казахстан инжиниринг» (2003-2005); генеральный директор АО «Тыныс» г. Кокшетау (2005-2010); вице-президент АО «НК „Казахстан инжиниринг“ (2010-2011); генеральный директор АО „Петропавловский завод тяжелого машиностроения“ (2011-2017); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан „Атамекен“ (2017-2019); председатель правления АО „Национальная компания „Казахстан инжиниринг“ (2019-2020); генеральный директор РГП „Резерв“ Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2020-2022); генеральный директор ТОО „Павлодарский нефтехимический завод“ (2022-2025).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «10 жыл Астана», «20 лет Вооруженным силам Республики Казахстан»; нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

48 лет назад (1978) родился ЖУСУПОВ Абай Куатбаевич — начальник Департамента полиции Актюбинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, специальность «Экономист» (2000); Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Юрист» (2002).

Трудовая деятельность: работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава в ДВД г. Алматы (2003-2011); начальник ОВД Меркенского района ДВД Жамбылской области (2011-2013); заместитель начальника УБОП ДВД на транспорте (2013-2014); начальник УВД г. Экибастуз ДВД Павлодарской области (2014-2018); начальник УВД района Алматы ДВД г. Астаны (2018); первый заместитель ДП Туркестанской области (2018-2020); начальник Департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.2020-01.2022).

На занимаемой должности с января 2022 года.

45 лет назад (1981) родился ИБРАЙХАНОВ Ерболат Максутханович — вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, финансы и кредит; Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, юриспруденция; University of Nottingham по программе «Болашак», государственное управление; Академию государственного управления при Президенте РК, государственное управление.

Трудовая деятельность: главный экономист службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы МЮ РК (2003-2004); ведущий специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, заместитель директора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции (2004-2011); руководитель межрегиональных инспекций по Костанайской и Северо-Казахстанской областям, руководитель межрегиональных инспекций по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанским областям Агентства РК по защите конкуренции (2011-2012); руководитель Антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства РК по защите конкуренции (2012-2014); руководитель управления жилья и жилищной инспекции по Алматы (2013-2016, 2016-2017); руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области (2018-2019); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК (2019-2022); заместитель акима Жамбылской области (2022-2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

43 года назад (1983) родился КУМИСКАЛИЕВ Ержан Копжасарович — аким Тупкараганского района Мангистауской области.

Фото: elemnews.kz

Родился в Ташаузской области Республики Туркменистан. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, правоведение.

Трудовая деятельность: учитель, заместитель директора по учебной и воспитательной части СШ № 3 г. Жанаозен (2004-2008); главный специалист, начальник отдела, заместитель областного управления внутренней политики (2008-2016); заместитель акима Каракиянского района Мангистауской области (2016); заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области; руководитель управления внутренней политики Мангистауской области (2019-2022), аким Мунайлинского района Мангистауской области (2022-2024).

На занимаемой должности с декабря 2024 года.

41 год назад (1985) родился САПАНОВ Дархан Бакытжанович — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Фото: altainews.kz

Родился в с. Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет Д. Серикбаева, специальность «Инженер-теплоэнергетик» (2007); Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Менеджер» (2009).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела инспектирования Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области (2007); инженер Департамента по работе с населением ТОО «Астанаэнергосбыт» (2008); эксперт Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов (08.2008-08.2009); главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором, главный инспектор, заместитель заведующего Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (08.2009-11.2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (11.2020-02.2023).

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

Также в этот день родились:

127 лет назад (1899-1974) родился УМИРЗАКОВ Елубай — актер театра и кино, певец-домбрист, один из основателей национального профессионального театра, народный артист Казахстана.

Фото: Wikipedia

Уроженец Костанайской области.

Творческую деятельность начинал в самодеятельности. В 1927 году участвовал в этнографическом концерте в Москве. Сыграл более 150 ролей: Абыз и Малкамбай в «Енлик-Кебек», Асан-сал в «Карагөз», Жантас в «Түнгі сарын», Даркембай в «Абае», Жарас в «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, Мунайтпас в «Амангелді» Б. Майлина и Г. Мусрепова, Жалмухан в «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова, Кочкарев в «Женитьбе», Осип в «Ревизоре» Н. Гоголя, Отелло в «Отелло» У. Шекспира. С 1938 года снимался в кино. Сыграл роль Амангельды Иманова в первом казахском художественном фильме «Амангелді», также снимался в фильмах «Райхан», «Песни Абая», «Алдар Косе», «Земля отцов».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны II ст., Трудового Красного знамени, «Знак Почета» и медалями.

90 лет назад (1936-2024) родился САРСЕКЕЕВ Медеу Сапаулы — писатель-фантаст, публицист-документалист, драматург, переводчик, академик академии Международной информации, член Союза писателей Республики Казахстан.

Фото: wikimedia

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: возглавлял отдел рабочей молодежи в редакции газеты «Лениншіл жас»; инженер, начальник отдела по технике безопасности (1959-1963); собственный корреспондент газеты «Социалистік Қазақстан» по г. Усть-Каменогорск (1963-1965); с 1965 года на творческой работе.

Возглавлял межобластное отделение Союза писателей Семипалатинской области, почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Даулета Серикбаева. Почетный гражданин Баянаульского района и города Семипалатинска. Умер 20 марта 2024 года в возрасте 88 лет.

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Еңбектегі ерлігі үшін», почетными нагрудными знаками «Кенші даңқы», «Құрметті кен барлаушы», Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.