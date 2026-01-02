2 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1968 году был опубликован первый номер газеты «Вечерний Алматы». За прошедшие годы «Вечерка» внесла немалый информационный, идеологический и культурный вклад в развитие нашего общества и, в частности, крупнейшего мегаполиса Республики Казахстан. 1 июня 1988 года вышел первый номер на казахском языке переводной газеты «Вечерняя Алма Ата» — «Алматы ақшамы», а с марта 1990 года она стала самостоятельным изданием.

В 1992 году была создана Инженерная академия Республики Казахстан. Президентом был избран академик О. Жолдасбеков.

В 1992 году Королевство Норвегия признало независимость Республики Казахстан. Дипломатические отношения были установлены 5 июня 1992 года.

В 1992 году Казахстан был принят в члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вступление в ОБСЕ было продиктовано стремлением Республики Казахстан активно участвовать в общеевропейских процессах, позволяющих вырабатывать и применять на практике принципы, заложенные в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и других документах ОБСЕ.

В 2007 году Казахстан стал 154-й страной, подписавшей Рамсарскую конвенцию. Документ подписан 2 января 2007 года, вступил в силу через четыре месяца — 2 мая. Первый рамсарский объект в Казахстане — Тенгиз-Коргалжынская система озер в Акмолинской области — был включен в список водно-болотных угодий международного значения еще в октябре 1976 года.

В 2011 году Казахстан стал стратегическим партнером Европейской школы онкологов. Казахстан — первая страна в СНГ, признанная стратегическим партнером Европейской школы онкологов, которая объединяет все профессиональные школы Старого света в этой сфере.

В 2015 году посольство Эстонии в Астане стало контактным посольством НАТО в Казахстане, главной задачей которого являются знакомство с целями и деятельностью НАТО, а также создание и укрепление контактов в стране пребывания.

Деятельность посольства Эстонии как контактного посольства НАТО свидетельствует о доверии Северо-Атлантического альянса к Казахстану и расширяет каналы связи как в НАТО, так и в контактном государстве. Эстония станет надежным мостом в отношениях между НАТО и Казахстаном.

В 2020 году поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области был отнесен к категории городов районного значения и переименован в город Тобыл.

В 2021 году был подписан Экологический кодекс Республики Казахстан, регулирующий общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), возникающие в связи с осуществлением физическими и юридическими лицами деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружающую среду.

Цель экологического законодательства Республики Казахстан — определение правовых основ, задач и принципов, а также механизмов реализации единой государственной экологической политики в Республике Казахстан.

В 2023 году указом Президента РК «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан было реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В 2023 году в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления Канцелярия Премьер-министра Республики Казахстан была преобразована в Аппарат Правительства Республики Казахстан. Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим: 1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов; 2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Премьер-министра и Правительства Республики Казахстан.

В 2024 году генеральный менеджер женских сборных команд Казахстана Виктория Сазонова вошла в международный комитет по развитию женского хоккея Международной федерации хоккея и будет представлять Казахстан на мировом уровне.

Виктория Сазонова около 20 лет своей хоккейной карьеры была игроком национальной сборной Казахстана. Завершила игровую карьеру в 2013 году. В 2022 году возглавила женскую юниорскую сборную на чемпионате мира, позже выступила в качестве наставника женской сборной на ЧМ-2023.

В 2025 году Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ». Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Наряду с этим, Законом смягчены наказания для закладчиков наркотиков, так как закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях.