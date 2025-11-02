2 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. 27 ноября 2013 года единогласно одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности», в которой 2 ноября провозглашалось Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

СОБЫТИЯ

В 1989 году была проведена первая Республиканская дунганская учредительная конференция, на которой было принято решение о создании Дунганского культурного центра в Алматы. Первыми председателями Дунганского культурного центра были избраны Бакир Яхияевич Баяхунов и Ильяс Набиевич Вансванов.

В 1999 году Семипалатинскому университету было присвоено имя Шакарима Кудайбердиева. Перед зданием университета был установлен памятник Шакариму.

В 2001 году открылся Южно-Казахстанский областной музей жертв политических репрессий. Задача музея — собрать документы и фотографии общественных и государственных деятелей, а также людей, которые стали жертвами массовых преступлений.

В 2005 году была создана Ассоциация «KAZENERGY», являющаяся независимым добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, которое призвано оказывать содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.

В 2006 году Казахстан впервые в своей истории был избран членом Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. ЭКОСОС является главным органом ООН по разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в здравоохранении, культуре и образовании.

В 2011 году со сборочной площадки АО «Локомотив кұрастыру зауыты» выпущен 100-й казахстанский локомотив. Тепловоз под дорожным номером 0100 был выпущен специально к 20-летию независимости Казахстана. Юбилейный ТЭ33А получил прописку в эксплуатационном локомотивном депо Аягоз.

В 2015 году в Астану доставили флаг Международного бюро выставок. В Казахстан флаг ЭКСПО привез генеральный комиссар Национальной секции РК на ЭКСПО-2015 в Милане Ануарбек Мусин. Флаг ЭКСПО был торжественно передан хозяйкой ЭКСПО-2015 — Итальянской Республикой — будущим организаторам ЭКСПО-2017 в Республике Казахстан.

В 2015 году в Лондоне был проведен первый Форум британских и казахстанских университетов (UK — Kazakhstan Universities Forum), ставший уникальной площадкой обмена опытом для 35 казахстанских и 32 британских вузов, первые руководители которых в формате face-to-face обсудили перспективы сотрудничества в области реализации международных образовательных программ.

В 2016 году шахматистка из Тараза Мадина Даулетбаева официально стала женским гроссмейстером. Представитель Жамбылской области впервые в истории получила столь высокий статус.

В 2016 году в Караганде на Аллее звезд открыли именной знак заслуженного деятеля искусств РК Булата Сыздыкова. Именной знак в честь Булата Сыздыкова стал седьмым по счету.

Булат Сыздыков родился 21 июня 1956 года в Караганде. С детства занимался музыкой, окончил курсы джазовой гитары. Уже в 16 лет Булат был принят солистом в Карагандинскую филармонию. В разные годы играл в ансамблях «Гүлдер», «Арай», «А-Студио». В 1992 году создал дуэт «Мюзикола». Указом Главы государства от 5 декабря 2012 года Б.Сыздыкову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан». Скончался в мае 2016 года.

В 2018 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серебра 925 пробы с применением технологии золочения и цветной печати из серии монет «Выдающиеся события и люди» номиналом 5000 и 500 тенге.

В 2018 году в Астане состоялась презентация нового издания на латинской графике — республиканской информационно-познавательной газеты «Тіл-қазына», предназначенной для пропаганды казахского алфавита на латинской графике, разъяснения новых правил правописания. В ней под рубриками «Әліпби», «Рухани жаңғыру», «Кие», «Ғалам», «Емле», «Сарап» и «Таным» будут публиковаться информация о новом алфавите, познавательные материалы.

В 2019 году Данэлия Тулешова стала послом туризма Казахстана и теперь официально будет продвигать казахстанский туризм на мировой арене. Церемония назначения юного посла туризма состоялась во время фестиваля «ZhasStar» в столице Казахстана, организованного в рамках празднования Года молодежи.

В 2020 году в Берлине состоялось торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii». В рамках мероприятия были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахского сообщества в Германии.

В 2021 году в Медеуском районе Алматы состоялось открытие бюста выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-лингвиста Нуртаса Ондасынова, приложившего максимум усилий для социально-экономического развития, развития культуры, искусства, науки и образования республики.

Нуртас Ондасынов в годы войны был одним из инициаторов подъема Академии наук КазССР, открыл Казахский государственный женский педагогический институт и Национальную консерваторию. Создал институты иностранных языков, физической культуры и высших учебных заведений, готовящих учителей во всех областных центрах.

В 2021 году в Сатпаеве открыли исторический парк-музей «Ұлы Дала», на территории которого установлены макеты исторических достопримечательностей Сарыарки — мавзолеи Алаша хана, Жошы хана, воина Домбауыла, Хан Орды, Аяккамыра, Болгана-ана. Также в парке представлены миниатюры Улытауских гор, теректинские петроглифы, барельеф четырех известных биев — «Төрт босаға».

В 2023 году в Астане главы Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана приняли участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.

В 2024 году одиннадцатое «золото» чемпионата мира завоевала 17-летняя Жибек Кулымбетова, восьмикратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Она снова покорила мир, победив в весовой категории до 48 кг. В Греции она выиграла пять схваток против сильных соперниц из разных стран, включая Грецию, Монголию, ОАЭ, Францию и Израиль. Теперь на ее счету 11 титулов чемпиона мира: 8 — в джиу-джитсу и 3 — в грэпплинге.