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2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

Автор:  
Асхат Ахметбеков
19 Августа 2019, 13:35
2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 19 августа этого года намолочено 2 млн 25,2 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 1 млн 39,3 тыс. га, или 38,7% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 19,5 центнера с га.

На аналогичную дату 2018 года было убрано 923,3 тыс. га, или 35,8% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 1 млн 665,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 18 центнеров с га.

Напомним, в Казахстане в 2018 году по итогам уборочной кампании было убрано 15 млн 59,7 тыс. га уборочной площади регионов, намолочено 22 млн 810 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 15,1 центнера с га.

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