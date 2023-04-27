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2 млн тенге отдала жительница Туркестанской области мошеннице за обещанное трудоустройство

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 21:08
2 млн тенге отдала жительница Туркестанской области мошеннице за обещанное трудоустройство

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге отдала жительница Туркестанской области мошеннице за возможность трудоустроиться в школе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Келесского района с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая знакомая под предлогом помощи в трудоустройстве в школу выманила у нее около 2 млн тенге, но так и не выполнила обещанного.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую, местную жительницу и доставили в полицию.

Как выяснилось, полученные деньги женщина потратила на собственные нужды. Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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