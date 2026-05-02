2 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день тунца учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (№ 71/274) в декабре 2016 года с целью повышения осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта резолюции стали 93 государства.

Международный день распространения информации о цинге был учрежден для повышения осведомленности об опасностях дефицита витамина С и напоминания людям о важности здорового и сбалансированного питания.

СОБЫТИЯ

В 1997 году были упразднены Арыкбалыкский, Валихановский, Келлеровский, Кокшетауский, Ленинградский, Рузаевский, Чистопольский, Чкаловский районы Кокшетауской области. Щучинск отнесен к категории городов районного значения.

В 2006 году в рамках реализации постановления Правительства «О дополнительных мерах по развитию гидроэнергетики в РК» принято решение о возобновлении строительства Мойнакской гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 300 мегаватт на реке Чарын Алматинской области. Строительство Мойнакской ГЭС началось в 1985 году и остановилось в 1992 году в связи с прекращением финансирования. Общая стоимость проекта составляла $250 млн, срок реализации — 5 лет.

В 2012 году в Усть-Каменогорске была установлена стела, посвященная 20-летию открытия первого в Казахстане Дома дружбы. Стела выполнена из композитного материала, вершину 12-метрового обелиска венчает фигура женщины в казахском национальном костюме, держащая в своих руках шанырак. Композицию завершают установленные рядом с обелиском шесть гранитных плит с именами городов-побратимов Усть-Каменогорска: Йокнеам (Израиль), Бобруйск (Беларусь), Барнаул (Россия), Чугучак (Китай), Бурса (Турция), Каннынг (Корея).

В 2012 году была выпущена в обращение монета «Бауырсақ» («Колобок») из серебра номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 г, диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 4 тысячи штук.

В 2014 году в Туркестане был открыт новый историко-этнографический центр, где туристы могут познакомиться с изделиями народных умельцев, которые они создавали по подобию древних образцов. Кроме того, в центре можно увидеть музыкальные инструменты древних народов.

В 2014 году фильм «Бауыр» режиссера Серика Апрымова получил награду «Особое упоминание» в категории «Лучший фильм» на 45-м международном кинофестивале в городе Нэшвилл (США).

Международный кинофестиваль в Нэшвилле основан в 1969 году и является одним из старейших кинофестивалей в США, а также самым известным фестивалем на юге США.

В 2015 году в Дубае собралось первое землячество казахстанцев, постоянно проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мероприятие с участием более 300 казахстанцев прошло в одном из центральных парков эмиратского мегаполиса «Заабель парк». Цель мероприятия — заявить о землячестве в Дубае, собрать казахстанцев, предоставить им возможность дружеского общения, взаимной поддержки за рубежом.

В 2018 году в Албании по итогам чемпионата мира по шахматам среди школьников казахстанские спортсмены завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В мировом первенстве, проходившем в городе Дуррес, приняло участие 387 юных спортсменов из 40 стран мира.

В 2018 году в приграничной с Костанайской областью Челябинской области, в городе Троицк, было создано национально-культурное общественное объединение «Айқап».

В 2018 году в столице Султаната Оман, в городе Маскат, впервые прошла неделя казахстанского кино, в рамках которой оманским зрителям были представлены художественные киноленты известных режиссеров Казахстана. Данное мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в контексте президентской программы «Рухани жаңғыру».

В 2019 году по решению ЮНЕСКО 2020 год был посвящен письменному памятнику величайшего мудреца всех тюрков Тоныкока.

Как свидетельствуют древние тюркские рунические письмена и памятники, имя Тоныкока связано со становлением Восточного тюркского каганата, с обретением независимости в борьбе с Китаем. Он единственный полководец, оставивший записи (Орхоно-Енисейские) на надгробных камнях о борьбе с врагами. По этим записям историки могут определить противоборствующие силы, их вооружение, место битвы и время. Заветной мечтой Тоныкока было видеть тюркский народ свободным, независимым от внешних и внутренних врагов.

В 2023 году актеры театра неслышащих танцоров Sensitive из Петропавловска одержали победу на международном фестивале-конкурсе хореографического искусства DANCE-FEST DUBAI в городе Дубай. Для участия в мероприятии коллектив Sensitive был приглашен оргкомитетом Международного творческого проекта «Искусство в движении». В конкурсе участвовали более 200 танцоров из 6 стран. По результатам международного хореографического конкурса театр танца Sensitive стал обладателем Гран-при.

В 2024 году Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты в рамках международного арт-проекта World painting. В основе дизайна - рисунок голубя мира, изображенный известным карагандинским художником и активистом международного антиядерного движения Карипбеком Куюковым.

В 2025 году в преддверии Дня защитника и 80-летия Победы на базе центра Спасск Карагандинской области стартовали военно-патриотические игры «Qaisar». В играх приняли участие более 300 участников — воспитанники «Жас сарбаз», девочки-участницы «Әлияшы», преподаватели НВП и старшеклассники со всех регионов. Проект запустили в 2022 году, с тех пор в нем поучаствовали 5 тысяч подростков. В программе — стрельба, эстафеты, разборка автомата, интеллектуальные и тактические задания. Впервые добавили национальные виды спорта и цифровые дисциплины.