2 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День города Байконыр и космодрома

История первого космодрома мира берет начало в 1955 году. Постановлением Правительства СССР 12 февраля 1955 года было принято решение о строительстве полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 2 июня этого же года генеральным штабом советской Армии была утверждена организационно-штатная структура полигона. Именно этот день был определен днем образования города и космодрома «Байконур».

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Этот праздник стал своеобразным ответом неофициальному американскому празднику Eat What You Want Day - дню, когда можно есть все, что захочется и на сутки забыть о любых диетах. Основная задача праздника - привлечение внимания широкой общественности к вопросам культуры питания.

СОБЫТИЯ

В 1955 году научно-исследовательский испытательный полигон № 5 Минобороны СССР, ныне космодром Байконур, был сформирован директивой Генштаба. С 2004 года начался новый этап участия Казахстана в космической деятельности. Соглашением, которое подписали президенты Казахстана и России, предусмотрено не только продление срока аренды космодрома «Байконур», но и реализация космических проектов Казахстана при поддержке космической отрасли России.

В 1988 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР образован Государственный комитет Республики Казахстан по культуре. Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 1992 года госкомитет преобразован в Министерство культуры РК.

В 1992 году Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан № 1368-XII принят в первом чтении проект Конституции Республики Казахстан.

В 1998 году в Астане состоялось открытие Казахской национальной академии музыки. Ректор Казахской национальной академии музыки - народная артистка РК, лауреат Государственной премии РК, профессор, артист мира Айман Мусаходжаева.

В 1999 году в Астане улице Лесозаводской было присвоено имя писателя Кошке Кеменгерулы.

Кеменгеров Кошмухамбет (Кошке) Дуйсебайулы (1896-1937) - ученый, драматург, писатель, журналист. Участвовал в организации Акмолинского комитета правительства Алашорды. 7 августа 1937 года репрессирован, 21 ноября расстрелян в городе Омск.

В 2006 году спустя почти 14 лет принято решение о возобновлении строительства Мойнакской гидроэлектростанции на реке Чарын в Алматинской области. Мощность новой ГЭС порядка 300 МВт. Ввод в эксплуатацию объекта позволил решить проблемы, связанные с обеспечением электрической энергией Алматы, Алматинской области и ряда других южных регионов страны. Вместимость водохранилища, имеющего благоприятное месторасположение с точки зрения экологии и безопасности, достигает 240 млн кубометров воды, его ширина составит 500 метров.

В 2013 году ведущий специалист научного центра исторических и социально-политических исследований им. академика М. Козыбаева Мухаметбек Асылбеков расшифровал обнаруженную в северных отрогах Тарбагатайских гор наскальную надпись. Это была известная буддистская мантра: «Ом мани падме хум», написанная на санскрите. В переводе она означает: «Цветок лотоса, скрывающий внутри себя жемчужину». Подтверждение правильности сделанных выводов казахстанских ученых было получено от ведущего научного сотрудника Института истории Калмыкской Республики (РФ) доктора исторических наук, профессора Эльзы Бакаевой.

В 2014 году на Кубке Азиатских наций по шахматам, прошедшем в иранском городе Тебриз, мужская сборная Казахстана завоевала золото по быстрым шахматам. В тяжелой финальной схватке казахстанским шахматистам удалось победить китайскую сборную со счетом 2,5: 1,5.

В 2014 году по итогам III Курултая казахстанских студентов Китая были приняты Меморандум о взаимодействии в вопросах всестороннего развития молодежи и Устав Ассоциации казахстанских студентов в Китае.

В мероприятии приняли участие более 100 делегатов со всего Китая - из городов Шанхай, Сиань, Ухань, Урумчи, Пекин, Цзинань, Харбин, Далянь и Тяньцзинь, где традиционно обучаются казахстанские студенты.

В 2015 году Международная федерация университетского спорта (FISU) в городе Кванджу (Южная Корея) присвоила Казахской академии спорта и туризма титул «Лучший университет мира». «Большое количество профессиональных студентов-спортсменов из Казахстана принимали участие в зимней Универсиаде-2013 в Трентино и летней Универсиаде-2013 в Казани. Мы хотим подчеркнуть значимость Казахской академии спорта и туризма, которая играет важную роль в развитии университетского спорта в Казахстане и во всем мире», - написал президент FISU Клод Луи Гальен.

В 2017 году британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация Би-би-си сняла ролик о торговом хабе в Казахстане - Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» стал ключевым пунктом «Нового Шелкового пути» - глобального торгового пути, где Восток встречается с Западом. Грузовые поезда из Китая и Казахстана перекидывают друг другу контейнеры, которые в свою очередь направляются до места назначения в страны Европы и Запада.

В 2017 году Республика Казахстан стала полноправным членом Международного транспортного форума Организации экономического сотрудничества и развития.

В 2021 году казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей международного женского турнира Gibraltar FIDE Women's Grand Prix. Здесь же она смогла выполнить норму мужского гроссмейстера - и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, кому удалось это сделать.

В 2021 году в г. Астана впервые открыли Центр обслуживания молодежи, главная цель работы которого - реализация государственной молодежной политики, государственных программ, направленных на поддержку молодежи и оказание консультативной помощи по актуальным проблемам молодежи: безработице, обеспечению жильем, образованию, здоровью и так далее.

Центр обслуживания молодежи находится напротив железнодорожного вокзала. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Здание состоит из трех комнат: зала ожидания, комнаты обслуживания и зала «коворкинг», где проводятся собрания и переговоры с молодежью.

В 2022 году в Нью-Дели (Индия), в сквере Сан Мартин Парк, в рамках визита делегации Республики Казахстан в Индию для участия в 14-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Индия состоялась торжественная церемония открытия бюста великого казахского мыслителя Абая.

В 2023 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие во второй региональной встрече глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета в Чолпон-Ате.

В ходе встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским Союзом и государствами Центральной Азии, а также обсудили отношения между Европейским Союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским Союзом и развитию партнерства ЕС – ЦА в соответствии с приоритетными направлениями.