2 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

83 года назад (1942) родился ШАХАНОВ Мухтар — член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, поэт и писатель, общественный деятель.

Фото: azh.kz

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской области) области. Окончил Чимкентский педагогический институт им. Н. К. Крупской, учитель казахского языка и литературы (1969).

Трудовая деятельность: прицепщик, тракторист колхоза «Жулдуз», бетонщик на Чимкентском цементом заводе, корректор, литературный сотрудник газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану (1956-1971); заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ (1971); старший, главный редактор литературно-драматического вещания Казахского радио, начальник отдела художественной и учебной и методической литературы Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1971-1976); председатель бюро Совета творческой молодежи при ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1979); руководитель литературного кружка при редакции газеты «Лениншiл жас» (1980-1984); главный редактор журнала «Жалын» (1984-1993); председатель «Общественного комитета по проблемам Балхаша и Арала», президент международного общественного комитета «Арал — Азия — Казахстан» (1987-1991); президент Демократического комитета по правам человека «Алма-Ата — Хельсинки — Париж» (1991-1992); сопредседатель Комиссии Верховного Совета Казахской ССР по расследованию причин событий декабря 1986 года в г. Алма-Ате (1989-1990); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Кыргызстан (1993-2003); главный редактор журнала «Жалын» (2003-2004, с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

Награжден медалями, удостоен золотой медали имени А. Эйнштейна Международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства (США) (2002).

За поэтические произведения, пронизанные гуманизмом, клубом ЮНЕСКО «Боорукер» М. Шаханов назван милосердным человеком Центральной Азии (1997). Как самому читаемому поэту за последнее десятилетие ему присуждена в 2000 году независимая премия «Тарлан». По итогам 2001 года в Турции объявлен «Самым лучшим поэтом мира» из тюркоязычных стран».

58 лет назад (1967) родилась ЗАКАРЬЯ Кунсулу Дальтоновна – советник Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.

Фото: akorda.kz

Родилась в п. Карсакпай Улытауского района области Улытау. Окончила Международный Венецианский университет (Италия), курс «Sustainable Development - Устойчивое развитие». Кандидат биологических наук (Алматы) (1995), доктор биологических наук (Москва) (2002).

Трудовая деятельность: ассистент, доцент, председатель Совета молодых ученых, заведующий патентным отделом, заведующий кафедрой естественных наук Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова (1989-2003); профессор, заведующий кафедрами и управлениями науки и международных связей в ЗКАТУ имени Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави (2003-2006); сотрудник Центрального аппарата Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (2006-2008); директор департамента науки РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК (2008-2013); заместитель генерального директора РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК (2013-2018); генеральный директор РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МЗ РК (2018-2022); генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» МЗ РК (16.08.2022-12.04.2023) президент Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК (12.04.2023-22.01.2024).

54 года назад (1971) родилась ЖАНГЕРЕЕВА Гульмира Турегалиевна — председатель правления Национального центра независимой экзаменации.

Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет Danubius, социальная работа (2018)

Трудовая деятельность: врач-эпидемиолог отделения профилактики внутрибольничной инфекции, СЭС, г. Актобе (1994-2002); главный санитарный врач ТОО «ТПК Дина» г. Актобе (2002-2003); заместитель главного врача по лечебной части железнодорожной больницы г. Атырау (2003-2005); руководитель ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов г. Астаны» (2005-2012); руководитель Республиканского центра оценки знаний и навыков РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК (2012-2017).

На занимаемой должности с 2017 года.

52 года назад (1973) родился ТУКУМОВ Еркин Валитханович – специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (1997); Институт философии и политологии Академии наук Республики Казахстан (2004).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) (1997-2000); заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (2000-2005); генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (2005-2007); заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующий сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2007-2008); заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел РК (2008-2010); заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности РК (2010-2018); генеральный консул Республики Казахстан в Казани (Российская Федерация) (2018-2019); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2019-2022); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2022-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

45 лет назад (1980) родился СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Мухамедгалымович – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Швеция и в Королевстве Дания по совместительству.

Фото: gov.kz

Родился в г. Павлодар. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2002); Университет «Nottingham» в Великобритании (2011).

Трудовая деятельность: специалист Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2008); помощник руководителя Аппарата Сената Парламента РК (2008-2011); главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК (2011-2012); советник, советник-посланник в Посольстве РК в Испании (2015-2020); директор Департамента Европы МИД РК (03.2022-06.09.2024); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция (с 06.09.2024); Чрезвычайный и Полномочный Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (с 21.04.2025)

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

43 года назад (1982) родился АКСЮТИЦ Александр Владимирович — генеральный директор продюсерского центра TOP PRO CINEMA.

Фото: asiakz.com

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналистика (2003).

Трудовая деятельность: корреспондент и редактор информационных программ на различных казахстанских телеканалах; эксперт президентской пресс-службы; директор канала «24 KZ» АО «Агентство «Хабар» (2012-2014); директор телеканала «Білім және Мәдениет» (2015-2016); генеральный директор Salem Social Media (2018-2021); директор ТОО «Редакция газеты «Экспресс-К» (2021-2022); журналист, директор продюсерского центра Qazaq Media (2022-2023).

На занимаемой должности с декабря 2023 года.