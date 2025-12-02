2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился ОРАЗБАЙ Асхат Тутхишбаевич – председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала.

Фото: ecifas.kz

Родился во Фрунзе Республики Кыргызстан (ныне - Бишкек). Окончил Ташкентский государственный университет (1985).

Трудовая деятельность: военный переводчик в Демократической Республике Афганистан (1982-1983); редактор Гостелерадио (1985-1990); преподаватель, заместитель декана факультета востоковедения Казахского государственного университета (1990-1992); второй секретарь, помощник министра иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник посольства РК в Иране (1994-1999); заместитель директора департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); политический советник специальной миссии ООН по Афганистану, г. Исламабад (2001-2002); директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (2002-2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004); генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Туркменистане (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству (2012-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран (2019-2024).

На занимаемой должности - с января 2024 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

63 года назад (1962) родился МЕЙРБЕКОВ Бердибек Куанович– заведующий финансовым отделом Аппарата Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный экономический университет, экономист (1992); Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовая деятельность: кассир Созакского отделения Госбанка (1983-1988); уполномоченный, заведующий филиалом «Казагропромбанка» (1988-1992); ведущий, главный экономист, начальник управления, заместитель председателя правления ЗАО «Alem Bank Kazakhstan» (1992-1995); вице-президент Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1998); заместитель заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (1998-1999); заведующий финансово-хозяйственным отделом канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2012); заведующий отделом финансово-хозяйственной и кадровой работы канцелярии Премьер-Министра РК, заместитель заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2014), заведующий финансово-хозяйственным отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

На занимаемой должности – с февраля 2023 года.

54 года назад (1971) родилась ЖЕКСЕНБАЙ Бибигуль Нургаликызы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби, журналистика; Институт при Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, документоведение и документационное обеспечение управления.

Трудовая деятельность: корреспондент республиканской газеты «Спорт» (1992-1993); корреспондент республиканской общественно-политической газеты «Жас Алаш» (1993-1994); корреспондент еженедельной газеты «Атамура» (1994-1996); редактор, корреспондент, продюсер, заместитель директора Центрального бюро Агентства «Хабар», (1996-2007); заместитель директора дирекций информационных программ, директор дирекций информационно-аналитических программ Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (2007); заместитель генерального директора национального телевидения РТРК «Казахстан» (2007-2008); заместитель генерального директора - главный редактор ТВ «Эра» (2008-2010); генеральный директор ТВ «Седьмой канал» (2010-2011); председатель Совета директоров ТВ «Седьмой канал» (2011-2016); советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации (2016-2019); генеральный директор телеканала Astana TV (04.2019-10.2019), заместитель председателя Национального курултая, президент Клуба главных редакторов.

На занимаемой должности – с января 2023 года.

44 года назад (1981) родился МУРЗИЕВ Марат Бисенгалиевич – заместитель акима Атырауской области.

Фото: Акимат Атырауской области

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юрист», Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (НарХоз) по специальности «Экономист».

Трудовая деятельность: помощник природоохранного прокурора Атырау (2003-2004); помощник прокурора Атырау (2004-2006); юрист, менеджер по связям с общественностью в различных компаниях (2006-2009); советник акима Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области (2009); начальник отдела управления образования Западно-Казахстанской области, заведующий государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области (2010-2011); заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области по правовому обеспечению и контролю (2012-2013); председатель ревизионной комиссии Атырауской области (2013); аким Исатайского, Курмангазинского районов (2017-2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.