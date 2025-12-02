2 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день компьютерной грамотности

Был основан в 1981 году выпускниками Индийского института информационных технологий в Дели. Этот праздник придуман с целью обратить внимание общественности на важность доступа к современным технологиям. Этот день — отличный повод освоить новые возможности, а также помочь разобраться в них тем, кто в этом нуждается. Владение даже минимальным набором знаний поможет облегчить жизнь в современном мире IT-технологий.

Международный день борьбы за отмену рабства

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Именно в этот день в 1949 году принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Любой акт принуждения человека, тем более превращения его в раба, осуждается как отрицание целей и Устава ООН. Уважение человеческого достоинства должно лежать в основе любого цивилизованного гражданского общества.

СОБЫТИЯ

В 2006 году на базе Казахстанского миротворческого батальона (Казбат) была сформирована казахстанская миротворческая бригада «Казбриг», являющаяся миротворческим формированием, предназначенным для выполнения обязательств Республики Казахстан по поддержанию международного мира и безопасности совместно со странами-партнерами.

В 2008 году в Астане открылся Международный центр культур и религий. Центр создан по инициативе, озвученной на II Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В 2009 году в Караганде состоялось открытие мемориала погибшим пожарным. Памятник, установленный около здания ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», сооружен на добровольные пожертвования сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области и его подразделений. В общей сложности собрано около 2,5 млн тенге. Средства в этот фонд внесли и родственники погибших пожарных.

В 2011 году в Баку в рамках IV Международной банковской конференции государств-участников СНГ состоялась церемония награждения Международной инвестиционной премией «Инвестиционный ангел». В государствах СНГ — лидерах по притоку прямых иностранных инвестиций за последние 15 лет лауреатом в номинации «Самые динамично развивающиеся субъекты СНГ» стала Карагандинская область.

В 2016 году в польском городе Вроцлав казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик победила в международном турнире памяти гроссмейстера Кристины Радзиковской.

По итогам девяти раундов Жансая набрала 7 баллов и обогнала гроссмейстера (2009) среди женщин Анастасию Боднарука (Россия) — 6,5 и гроссмейстера (2009), бронзового призера чемпионата Европы (2010) среди женщин Монику Соцко (Польша) — 6.

В 2016 году в казахстанскую столицу доставлены уникальные экспонаты для будущего музея истории казахстанского космоса. Специальным автофургоном из подмосковного города Королев в Астану прибыл макет спускаемого аппарата и макет скафандра казахстанского космонавта Айдына Аимбетова.

В 2017 году в Актобе была открыта стела «Қазақ халқына мың алғыс», символизирующая благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей Родиной. Проект реализован на средства местных предпринимателей в рамках программы «Туған жер».

В 2018 году в столице Испании состоялась торжественная церемония открытия Центра казахстанской литературы и искусства в библиотеке Испанского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), по итогам которой был подписан Общий протокол действий между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Библиотекой Испанского агентства международного сотрудничества в целях развития (AECID).

В 2019 году в Отырарском районе Туркестанской области открылся первый в стране Туристический центр, созданный в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и расположенный на территории Отырарского государственного археологического музея, будет способствовать пропаганде неповторимого оазиса и богатого наследия Отырара как среди казахстанцев, так и иностранцев, обеспечит сохранность и защиту культурно-исторического наследия.

В 2020 году казахстанский фильм «Девушка и море» получил приз «Лучшая социальная драма» на кинофестивале Silk Road Film Awards — Cannes во Франции. В основу социального фильма легли события из реальной жизни подопечной Ассоциации родителей детей-инвалидов (АРДИ) Динары Шариповой.

В 2021 году были выпущены в обращение коллекционные монеты KIIZ ÚI и SALIÝT-1. Монеты KIIZ ÚI из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге продолжают серию монет «Сокровища степи». Дизайн монет олицетворяет идею безграничности пространства юрты и места в нем мироздания кочевника. Юрта — традиционный вид жилья, сохранивший многовековые традиции тюркских кочевых народов, является национальным достоянием.

Коллекционные монеты SALIÝT-1 из серебра с танталом номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Космос». Монеты приурочены к 50-летию со дня запуска с космодрома Байконур первой в мире пилотируемой орбитальной космической станции «Салют-1».

В 2021 году завершились съемки 15-серийного фильма «Слова назидания Абая», образы героев в котором воплотили заслуженные актеры казахстанского кинематографа — Айдос Бектемир, Жан Байжанбаев, Ерик Жолжаксынов, Бахтияр Кожа, Тауекел Муслим, Индира Мендибаева, Жайдарбек Кунгужинов и другие.

В кинопроекте были использованы сложнопостановочные режиссерские решения, которые по-новому открывают непреходящую ценность фундаментального произведения великого казахского поэта-реформатора и философа.

В 2023 году казахстанец Амангали Бекболатов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Он занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих (CISM), проходившем в городе Баку. В финальной схватке в весовой категории до 55 кг Амангали встретился с представителем из Ирана Али Ахмадивафа, которого победил со счетом 5:1.

В 2024 году в Алматинской области увековечили память государственного деятеля Заманбека Нуркадилова: в его родном селе Кеген открыли бюст и переименовали школу искусств. Торжественная церемония собрала известных личностей и близких деятеля, а гостям презентовали книгу о его жизни.

В 2024 году казахстанская команда кардиохирургов создала устройство для сохранения органов в целях трансплантации. В рамках проекта специалисты разработали технологии для сохранения бьющегося сердца, а также «дышащих» легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа. Врачи могут лечить, оценивать этот орган, выполняя ему ультразвуковое исследование, внутрисосудистое исследование артерий, которые питают сердце, и тем самым убедиться в его сохранности, чтобы реципиент получил орган и не имел риска ни отторжения, ни дисфункции трансплантата и был, самое главное, в безопасности.