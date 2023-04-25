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2,8 трлн тенге направят на импортозамещение основных продуктов питания в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 17:14
2,8 трлн тенге направят на импортозамещение основных продуктов питания в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует увеличить пул инвестиционных проектов по мясу птицы, интенсивному орошению, хранилищам, аквакультуре (рыба). Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительная потребность в финансировании составляет 300 млрд тенге на 2024-2025 годы. Вопрос импортозамещения по основным продовольственным товарам решается комплексно путём реализации 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тенге», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, в 2023 году запланирована реализация 291 проектов на сумму 536,2 млрд тенге, в том числе:

- 6 проектов по производству продуктов питания на сумму 3,9 млрд тенге;

- 119 проектов в сфере животноводства на сумму 155,2 млрд тенге;

- 75 проектов в сфере растениеводства на сумму 122,7 млрд тенге;

- 25 проектов в сфере переработки животноводства на сумму 27,9 млрд тенге;

- 20 проектов в сфере переработки растениеводства на сумму 35,9 млрд тенге.


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